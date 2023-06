Gabriela Mestelán: “Estamos planteando ampliar el frente electoral y competir dentro”

En la jornada de este martes, referentes del espacio de Encuentro Ciudadano llevaron adelante una Conferencia de Prensa. En este contexto, desde el espacio de Encuentro Ciudadano, que forma parte de la mesa de Cambia Santa Cruz, se manifestaron a favor de un acuerdo con el sector de SER, liderado por Claudio Vidal.

En estudios estuvo presente la Prof. Gabriela Mestelán, diputada provincial con mandato cumplido, y referente de Encuentro Ciudadano, quien dialogó con EL MEDIADOR se refirió a lo que sucede dentro del espacio de Cambia Santa Cruz sobre la posibilidad de avanzar o no en una alianza electoral con SER, el espacio que lidera Claudio Vidal.

A una semana del cierre de las alianzas electorales, Mestelán se refirió a la interna que hay en la mesa de Cambia Santa Cruz: “Todo es complejo dependiendo de cómo uno lo mire y lo encare, nosotros nos hemos reunido el ´sábado con una jornada de reflexión, debate, y pasamos a un cuarto intermedio para lograr el mayor consenso, el lunes por unanimidad decidimos instar a la Mesa de Cambia Santa Cruz a ampliar el frente electoral, incluyendo a SER y a otros partidos políticos en base a acuerdos programáticos”.

“Ampliamos el frente y la idea es competir allí dentro con el partido SER, la idea es consensuar una lista única. En Cambia Santa Cruz hay muchos candidatos, vamos con muchas expectativas en la reunión de hoy”, dijo.

En tanto, Mestelán advirtió: “Estamos planteando ampliar el frente electoral y competir dentro del frente. No tenemos la misma mirada de Roxana, por eso no vamos juntos, pero creemos que estar todos los partidos políticos dentro de un frente electoral. La idea es que haya un cambio en Santa Cruz, con este presente triste y doloroso en Santa Cruz, las soluciones no vendrán de la mano de quienes están ahora gobernando la provincia”.

SER o no SER

Respecto a las conversaciones con Claudio Vidal, sostuvo: “Hubo un ofrecimiento género, porque compartir una fórmula es compartir poder. Yo he contestado que no, el motivo es porque estamos hace 16 años en Cambia Santa Cruz, por otro lado, integrar una formula implica un trayecto de trabajo en equipo que no hay. Uno puede coincidir en una formula en el ámbito de Cambia Santa Cruz porque hay acuerdos y ha habido un trabajo en la legislatura”.

“Dada la coyuntura hay tiempo, hace dos años, nuestros representantes, Gabriel Oliva de Encuentro Ciudadano han estado trabajando en votación y en iniciativas legislativas, hay un camino realizado. Cuando uno mira otras localidades, hay mucho trabajo hecho donde el radicalismo junto con el SER ha habido trabajo compartido y concreto donde se podría dar sustento a un acuerdo programático”, indicó Mestelán.

En caso de no haber un acuerdo con el espacio de Vidal, reflexionó sobre un posible quiebre en la mesa de Cambia Santa Cruz: “Puede suceder, pero no deseo que pase. Trato de estar atenta a lo que escucho, en cada localidad nos reunimos con referentes partidarios. Lo que generó un espacio donde poner nuestras preocupaciones y alternativas, hemos escuchado referentes institucionales y vecinos de la provincia, la gente nos pide que nos unamos y que deje de gobernar el kirchnerismo”.

“Lo importante es que hoy, cuando vayamos a la mesa cada uno lleva su posicionamiento, vamos a poner sobre la mesa lo mejor para el conjunto, no de la mesa sino del conjunto de la provincia. Hoy claramente en el horizonte necesitamos que deje de gobernar el Frente de Todos, esto amerita un compromiso de todos los partidos que integran el frente opositor”, puntualizó la referente de Encuentro Ciudadano.

“Con Roxana nos conocemos de toda la vida, y venimos compartiendo el ámbito en Cambia Santa Cruz. Hablar de candidaturas no es lo conveniente en este momento, porque desde Encuentro Ciudadano no hemos comunicado ninguna, no porque no vamos a participar, porque entendemos que por encima de nosotros es lo que prima para el conjunto”, aseguró.

El primer paso, destrabar el conflicto docente

“La educación duele en Santa Cruz, hay que abandonar la política de confrontación que tiene el Gobierno Provincial, que la paritaria sea un encuentro de todos los temas que tengan solución, respetar la profesión docente, y cumplir con lo que la Ley manda. Desde el 2007 a la fecha esta política de confrontación se ha profundizado y el gobierno castiga al sector docente. La responsabilidad mayor es de quien gobierna”, finalizó.

De todos modos, hoy la fracturada mesa de Cambia se reúne en Río Gallegos y decide si incluye a SER y si avanza o no en una alianza electoral. Encuentro Ciudadano estará presente, así como también los otros espacios que integran la mesa.