Gabriel Murúa: “Vamos a apoyar las decisiones del partido para que Vidal sea el próximo gobernador”

Gabriel Murúa, Concejal Caleta Olivia, dialogó con EL MEDIADOR sobre las próximas elecciones en la provincia de Santa Cruz: “Hay una tensa calma, todo esperando a ver qué va a suceder para el 14 en el tema de acuerdos en lo que tiene que ver con lo macro, y ayer tuvimos sesión en el HCD con un clima álgido, se desataron las internas del Frente de Todos, porque los dos concejales están apoyando la candidatura del intendente Graso y denunciaron públicamente en la sesión que no les pagaron el aumento a los municipales”.

Siguiendo esta línea, expresó: “Escuchar que puede llegar a ser candidato, cuando vemos que en Caleta hubo un montón de anuncios de obras y no se concretó ninguna, yo lo veo como una tomada de pelo para los caletenses. Quedamos atrás en infraestructura básica de nuestra ciudad, seguimos con los mismos problemas de hace mucho tiempo”.

“El modelo que ha mostrado Cotillo no se condice con lo que quiero para Santa Cruz. Acá se anunció el Parque de los Deportes en la primera laguna una obra que supera los 800 millones de pesos, parte del Plan Argentina Hace. Luego, se anunció que se iba a retomar con inversión de YPF, y que iba a incluir zonas verdes y de recreación. También se anunció 250 cuadras de pavimento, que se empezó a pavimentar algunas, pero como no hay información de la licitación, no se pavimentaron ni diez. No hay información al respecto tampoco”, sentenció.

Asimismo, reclamó sobre las gestiones de Fernando Cotillo, el actual intendente de Caleta Olivia: “Ahora se anunció la remodelación del Gorosito y tampoco se ha terminado de concretar, así como también obras de cloacas, y se abandonó la obra por parte de la empresa. Hubo muchos anuncios de obras en estos años, que no se concretaron”.

Apoyo a Claudio Vidal

Por otro lado, el edil caletense se refirió al trabajo que lleva adelante acompañando a Claudio Vidal: “Desde hace un tiempo, hemos dado distintas muestras de apoyo a Claudio Vidal y al partido SER, de mi parte vengo trabajando fuertemente para que el próximo gobernador de la provincia sea Claudio Vidal”.

“A nivel provincial vamos a apoyar las decisiones que se tomen desde el partido, y todo lo que se lleve adelante para que Claudio Vidal sea el próximo gobernador. Desde principio de año formamos parte del bloque de SER, vamos a seguir en este camino, en este momento hay que esperar qué pasa con los acuerdos macro en lo provincial”, indicó Murúa.

Y continuó: “Vengo hablando hace tiempo con Claudio, le expresé que hay que ser lo más pragmático posible en este camino de buscar ser el gobernador de la provincia, hay reglas de juego con las que hay que jugar. Hoy se habla de un acuerdo programático a futuro”.

“Espero que luego de este año, empecemos un camino mejor, sobre todo los calentenses que vivimos en una localidad que quedó relegada. Me parece que hay que transitar otro camino, y generar soluciones que necesitamos los calentenses y los santacruceños”, concluyó.