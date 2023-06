El representante del ministerio público fiscal argumentó que, a pesar de haber exhibido un vínculo "directo" entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios para avanzar más allá de la sospecha manifestada para convocarla a indagatoria.

Consideraron que lo expuesto por la defensa "no puede erigirse como causal para el apartamiento del juez, ya que no constituye per se prejuzgamiento”.