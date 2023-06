El pasado sábado 10 de junio se desarrollaron las elecciones en toda la provincia por la Vocalía de los Padres ante el Consejo Provincial de Educación. Es así que la lista 1 color violeta que encabezaba Nahir Castillo, quien llevaba adelante desde hace años una lucha activa en defensa por la educación, se impuso en las elecciones a vocal por los padres ante el Consejo Provincial de Educación.

En estudios estuvo presente Nahir Castillo, la nueva vocal por padres y maestros que asume a su cargo el próximo 22 de junio. En este sentido, en diálogo con EL MEDIADOR aseveró sobre sus sensaciones tras ganar las elecciones: “Agradecer a todos los padres de la provincia que salieron de su casa y fueron a dar su voto y nos eligieron. A todos los padres que acompañaron con los votos, a quienes nos ayudaron y nos acompañaron”.

“La sensación es que en la última votación votó el 1,5 del padrón, ahora llegó al 4,6, se notó que hubo un poco más de movimiento, se notó. Este bajo porcentaje se debe a que hay desconocimiento, está bueno que hayan ido más de 4 mil padres el sábado”, consideró Castillo.

Y destacó: “Río Gallegos y Caleta Olivia fueron las que tuvieron mayor movilización. El Chaltén nos llamó la atención, votaron cien padres de los cuales tuvimos 68 votos”.

“Más allá de que asumo el 22, estuvimos preparando una nota con un grupo de padres, nosotros seguimos por afuera como grupo de padres, la nota está dirigida a la gobernadora para que cese este conflicto, se piense en los chicos. Es el gobierno quien debe garantizar el derecho de nuestros niños. Estamos firmando, la vamos a enviar por las localidades, y queremos entregarla en Casa de Gobierno el día viernes”, puntualizó.

“Todo lo que pueda hacer como Vocal de Padres lo primero que quiero es tener una audiencia con la presidenta del Consejo para hablar con ella, y después hablar con los gremios, y ser mediadora para destrabar el conflicto. Venimos luchando por afuera y lo venimos padeciendo”

Respecto a la imagen que se viralizó de Nahir Castillo junto con Roxana Reyes y Daniel Roquel del Partido Radical: “A Roxana Reyes la conozco en el conflicto del 2017, por la lucha contra el Gobierno, desde ese momento nos ha acompañado. En esta lucha que traigo por la educación, nunca la mezclé con la política. Ella me ha acompañado, no me parece mal que suba una foto felicitándome”.

Finalmente, sobre el trabajo hacia adelante: “Es una Vocalía que ha estado inactiva durante mucho tiempo, hay que hacer un reordenamiento, ver las urgencias, vamos a recorrer la provincia comenzando en Zona Norte. La idea es hacer reuniones con padres, queremos hablar sobre las situaciones puntuales de cada escuela”.