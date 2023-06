Mediante una nota, el presidente de la UCR, Daniel Gardonio, renunció a su cargo como presidente del partido. En este contexto, quien tomó el cargo fue el diputado provincial Daniel Roquel.

En este contexto, Roquel se refirió a la renuncia de Daniel Gardonio y al quiebre que se produjo dentro del partido tras la renuncia de su presidente, Daniel Gardonio. Además, sobre la fractura que se produjo por la alianza electoral con el espacio liderado por Claudio Vidal.

El diputado provincial dialogó con EL MEDIADOR lamentó la renuncia de Gardonio: “Soy el presidente del Comité Provincial de la UCR, tuvimos el primer plenario donde se hizo el corrimiento de autoridades, hemos tomado la responsabilidad de conducir la UCR tras la renuncia de Daniel Gardonio”.

“Puntualmente en política uno puede tener una mirada y otros otra, un acuerdo si o no con la fuerza política como el SER. Teníamos una mirada donde tiene que primar nuestros principios, no encontrábamos coincidencias con otros espacios. Había dos posicionamientos distintos, yo quise primar mis convicciones y valores, y que estratégicamente no nos favorecía”, puntualizó.

Y analizó la situación del espacio de cara a las próximas elecciones: “Hemos fallado los dirigentes, porque no hubo coincidencias y se abrieron en el camino y se fueron a competir con otros partidos políticos. Yo apelaba a mantener nuestro frente electoral y frenar la ruptura. Ahora esto nos debilita como partido, muchos se fueron a otro espacio a jugar, y esto nos debilita”.

A su vez, consideró: “Esta división le da posibilidad y esperanza al Frente de Todos de retener el gobierno. Nosotros queremos llegar con potencialidad de ganar una elección, la fractura de nuestro frente no es lo conveniente, al único que favorece es al Frente de Todos”.

“Yo no renuncio a mis principios para ganar una elección, muchos piensan que hay que ganar como sea, yo no pienso que hay que ganarle al Kirchnerismo con más Kirchnerismo. Está claro que ese frente no es más amplio, y terminan perdiendo fuerza. Ahora hay que reconstruir algo que ha quedado dañado y conducirlo a buen puerto”, reclamó.