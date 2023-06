Pablo "Pato" Fadul: “Daniel Gardonio hoy tiene una fuerza más importante que Roxana Reyes”

El referente de la Unión Cívica Radial (UCR), Pablo Fadul, hizo mención al quiebre en el partido Radical en los últimos días. Esto se dio por el hecho de ampliar o no el frente electoral con otros espacios como el de SER, que lidera Claudio Vidal.

En este contexto, dialogó con EL MEDIADOR y dijo: “Pasó lo que venía presagiando hace mucho tiempo, aquellos que me criticaban porque yo era crudo cuando me refería a Costa y al accionar del grupo que él tenía, el tiempo me terminó dando la razón”.

"El tiempo me dio la razón"

Posteriormente, se refirió a la figura de Eduardo Costa en el partido: “Tenía una cuestión personalista, y mucha gente se ha retirado e ido a conformar otro frente, esto iba a suceder cuando pasan este tipo de cuestiones. Lamentablemente no se puso como prioridad la doctrina de nuestro partido, era una cuestión personal que lo motivaba a que cada vez la quinta sea más chica para tener una posibilidad, mucha gente se dio cuenta de esto”.

Y prosiguió: “el que está equivocado en el partido es Eduardo Costa no nosotros, a mi criterio, la UCR no es eso, hacer operaciones y descalificar al adversario con jugadas de tipo sucias, cuestiones que no tienen nada que ver con nuestro partido”.

“El radicalismo es historia, es todo lo que sabemos y aprendimos, un partido de más de cien años, tenemos otro tipo de visión, es un partido creado por los más necesitados. La igualdad de derechos y todo lo que uno aprendió durante la historia en la UCR que no se venía dando porque un grupo se había apoderado del partido”, manifestó Fadul sobre la UCR.

Asimismo, comentó sobre la interna en la UCR y la renuncia de Daniel Gardonio: “Se buscó por todas las maneras posibles, y logró el objetivo de romper con lo que dijo en El Mediador, y luego se impuso esa cláusula infantil que era inviable. El objetivo de romper lo lograron, la mayoría de los dirigentes se retiraron del espacio para la conformación de un nuevo frente. Daniel se llevó casi todos los vocales del comité y los convencionales que lo acompañaron, hoy tiene una fuerza más importante que Roxana Reyes”.

“Esto no es la UCR, cada vez que no nos gusta algo vamos a la justicia y les prohibimos debatir lo que hay que debatir, eso está mal, nosotros no somos los equivocados”, reclamó el Pato Fadul.

“Faltan dos o tres días, hay muchas charlas en danza que se darán, Puede haber algo, más allá de que soy de los que dicen que siempre hay que darle lugar a la gente nueva. Los dirigentes de muchos años son tan necesarios porque aportan la experiencia, es importante lograr una conjunción entre los históricos y los que vienen y llevar la mejor opción al electorado”, finalizó.