Grasso lanzó la candidatura a gobernador en un multitudinario acto en Caleta Olivia

En la localidad de Caleta Olivia, en la plaza Malvinas Argentinas, Pablo Grasso lanzó de manera oficial su candidatura a la gobernación. La fórmula se completa con Javier Castro como vicegobernador. El acto se llevó adelante en la ciudad del Gorosito, a la que miles de militantes se trasladaron para acompañar al conductor de Construyamos Juntos, sumando además una gran cantidad de vecinos y vecinas en un evento multitudinario que no fue opacado por las condiciones climáticas.

Bajo una fuerte lluvia, se presentaron ante la gente la candidata a diputada nacional Silvina Córdoba, y la primera candidata a diputada por distrito Agostina Mora, como así también la totalidad de candidatos y candidatas del espacio, intendentes y varios de los referentes del arco que integran las distintas listas que lo acompañan.

A la hora de tomar la palabra Grasso dijo que “cuando vos recorres cada uno de los puntos de la provincia, buscas tener una participación directa en decisiones que tienen que ver con resolver el problema diario que tiene la gente”.

“Siempre tenemos que estar organizados y no tenemos que perder ni un solo día en hacer política. Nosotros no podemos hacer política solamente en época de campaña. Tenemos que estar todos los días resolviendo el problema de la gente. Nosotros no tenemos posibilidades de equivocarnos. No tenemos oportunidades para decir que las cosas las podemos hacer después”, sostuvo el titular de Construyamos Juntos, indicando que “las soluciones las tenemos que dar en el momento” y por eso destacó que “acá están todos poniendo la cara. Nosotros no nos presentamos por las redes sociales, ponemos la cara como la estamos poniendo acá, como la ponemos en cada territorio, como la ponemos en cada localidad, en cada sector que cada uno de mis compañeros y compañeras tiene la posibilidad de representar”.

“Yo vengo de los compañeros, yo miraba muy atentamente a un dirigente que enamoraba, un dirigente que quería realmente cambiar la realidad de una ciudad, de una vivienda, y que escuchaba atentamente cómo marcaba el rumbo, cómo nos daba los parámetros para poder participar”, indicó en una clara referencia al ex presidente Néstor Kirchner.

“Te dejaba una responsabilidad y que vos resolvías porque eras parte de una construcción, porque eras parte del debate, porque eras parte de un proyecto político que venía para resolver el problema de Río Gallegos. Y en ese momento, yo estando en el mismo lugar, decía, mirá este tipo cómo quiere resolver el problema de toda una provincia. Y ahí me di cuenta que no únicamente era la provincia de Santa Cruz, sino que también lo seguía escuchando y fue al gobierno nacional desde el punto más alejado de la República Argentina a gobernar los destinos de la Argentina” continuó.

“No es pensar solamente en la corta, sino también en todo lo que necesitamos en materia productiva, en materia económica, en reconvertir la economía en toda la provincia de Santa Cruz. Se terminó el tiempo de la resignación, se terminó el tiempo de poder elegir o una cosa o la otra, es el momento de poder hacernos cargo y resolver el problema que tiene la gente en forma cotidiana y diaria. No vamos a elegir cuál es la demanda, vamos a abarcar cada una de ellas. Por eso hoy cada uno de mis compañeros les va a dejar a ustedes un pedacito de lápiz de escribir. Todos y cada uno de los que están en esta plaza van a tener un pedacito de lápiz de escribir, porque este día, este día tan importante, lo tenemos que construir todos”, arengó Grasso.

“Formemos parte, les quiero decir que escribamos juntos la historia de la provincia de Santa Cruz de acá en adelante. Los invito a que soñemos juntos, los invito a que nosotros los militantes vayamos a golpear la puerta, la bandera del partido, de Néstor, de Cristina, de los compañeros que no están con nosotros porque perdieron la vida militando toda la vida y que están en cada uno de nosotros. Nosotros nos juntamos con el pueblo trabajador, nosotros nos juntamos con los vecinos, nos juntamos todos para resolver el problema que tiene la gente”, cerró el candidato a la Gobernación.