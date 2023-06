El pasado viernes, previo al cierre de listas, a través de un comunicado a su equipo de trabajo, el empresario de El Calafate, Martín Bocco, comunicó que se bajó de su candidatura a Gobernador. "Dadas las circunstancias ocurridas en nuestro espacio; he decidido con mucha tristeza no competir para Gobernador", decía el comunicado.

"Tengo el corazón partido porque me hubiese encantado estemos TODOS DEL MISMO LADO. Luché para estar todos juntos. En esta oportunidad no pudo ser...", expresaba el escrito.

En diálogo con EL MEDIADOR, Bocco, referente del PRO, sostuvo en primera línea sobre el quiebre en Cambia Santa Cruz: “A todos los que estamos en esto, con ganas de participar en política y no vivimos de la política, nos dolió mucho lo que pasó. Yo quiero estar juntos con todos”.

“No es que retirar la candidatura me sacó la responsabilidad, hasta ultimas horas del sábado, trabajé más para los otros. El PRO está unido, lamentablemente hay cosas que son fuera de decisiones de cada candidato que no pudimos resolver”, consideró Bocco.

Luego, se refirió a la candidatura de Mario Markic: “Él tenía la decisión de ser candidato a gobernador, está trabajando y recorriendo en la provincia. Yo me bajo porque no puedo tener un líder o una líder político, en un frente dividido, el cual hemos hecho mucho trabaja para defenderlo. Es muy difícil más cuando la decisión no es de la mayoría de los que integramos el PRO”.

“Tenemos un partido que tiene autoridades que tomaron decisión, y los 1200 afiliados no pudimos tomar partido. Las autoridades de hoy decidieron estar en otro frente. Yo quiero estar con el PRO y la gente quiere estar con el PRO”, comentó y agregó “pronto estaremos unidos y voy a liderar a rajatabla esta situación, donde todos estemos cómodos y tengamos un gobernador PRO”.

Por otro lado, el empresario de El Calafate se refirió a su apoyo a la candidatura de Patricia Bullrich: “Tener que hacer una campaña para la presidenta de la Nación que asumirá en diciembre de este año. Dentro del partido hay dos candidatos fuertes, yo apoyo a Patricia, trabajo con el equipo de Patricia voy a estar en el PRO pulsando en Santa Cruz”.

“Mirando cómo quedaron conformados los frentes. Yo voy a dejar libertad a que cada uno pueda elegir, en este caso, analizo alguna que otra fórmula, quiero ver qué ofrecen en campaña y cómo van a conducir la provincia las fórmulas que han quedado”, cerró.