La vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió en el Senado con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, luego del dramático cierre de listas de Unión por la Patria.

Luego del llamado telefónico que ambos compartieron en el marco de la inscripción de candidatos, ahora se encontraron a solas en las oficinas de la titular del Senado.

El día que hablaron por teléfono habían quedado en verse personalmente, algo que se concretó este miércoles con el arribo de Scioli a la Argentina.

"Muy buena", contestó escuetamente el ex gobernador de Buenos Aires al ser consultado sobre cómo había sido la reunión con Cristina Kirchner a la salida del Senado.

Además, el ex precandidato reveló que mantuvo un contacto con el ministro de Economía, Sergio Massa, ahora en su rol de precandidato presidencial de Unión por la Patria, con quien se reunirá mañana para limar asperezas y tener una foto de unidad.

"Soy una persona de alto sentido de la responsabilidad", sostuvo Scioli cuando le preguntaron cómo estaba la relación con el presidente Alberto Fernández, luego de que en su entorno hablaran de "traición".

Del albertismo prefirió no opinar, y se limitó a hacer una breve definición de la charla con la vicepresidenta, en la que hablaron "de todo".

Luego, la ex mandataria publicó una fotografía oficial del encuentro y destacó la relación que los une y el "respeto de siempre".

"Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo... Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales", sostuvo Cristina Kirchner.

Y continuó: "Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer".

La fotografía de Cristina Kirchner y Scioli muestra que la relación entre ambos resistió al cierre de listas y que las críticas de ambos sectores se apuntaron a la Casa Rosada.

El kirchnerismo afirmó en las últimas horas que la banca del canciller Santiago Cafiero, que quedó quinto en la lista de diputados en Buenos Aires, era para Scioli y "nadie le avisó", al deslizar que el albertismo se la habría quedado sin ofrecérsela al embajador para él o alguien de su entorno.

En tanto, Lorena Scioli, la hija del ex gobernador, publicó en sus redes sociales una imagen con la palabra "traición".

En el sciolismo cuestionan que el Presidente acordó bajar su precandidatura pese a que se había comprometido a sostener las PASO y esa aspiración hasta el final.

Mañana habrá una nueva fotografía de unidad entre Massa y Scioli, dos dirigentes que tienen una mala relación personal y que ahora se mostrarán juntos para dar una señala hacia adentro y hacia afuera de cara a las PASO del 13 de agosto.

