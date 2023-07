Julieta Poggio volvió a hablar sobre rumores de romance con Marcos Ginocchio

La ex Gran Hermano Julieta Poggio le puso freno de mano a los chismes y habladurías de la prensa de entretenimiento y como toda una experta en el manejo de lo mediático, habló con Santiago Sposato, cronista y periodista de LAM, quien no tuvo filtro en comenzar su entrevista con una picante pregunta: "¿Te molesta, tal vez, que las preguntas del periodismo vayan mucho por tu supuesta vida sentimental, lo que pasó lo que puede llegar a venir?".

Con mucha altura, la bailarina dijo: "Entiendo que la gente le da intriga, por eso no me molesta. Porque sé que es quizás el único chisme que tengo ¿entendés? Pero bueno, obviamente que me gusta hablar sobre mí, sobre mi carrera, sobre mis proyectos; pero entiendo que a la gente le de intriga todo eso los chismes que se arman que mi ex".

Qué dijo Julieta Poggio sobre los rumores de romance con Marcos Ginocchio

Sobre el encuentro que tuvo con Marcos Ginocchio en "Esto es Joda", el programa de streaming de Telefe, la bailarina fue clara: "Bien, relindo. Súper lindo la verdad, después nos fuimos a comer unas pizzas y recordamos momentos. Así que súper lindo", comentó Julieta.

Santiago quiso ir por más y le preguntó a Julieta qué debería tener Marcos Ginocchio para que le llegue a gustar como hombre: "Marcos es un amor es un amor de persona es lindo lo tiene todo pero es mi amigo y me cuesta mucho haberlo diferente... Marcos le genera intriga a la gente... Ese misterio que él tiene".

FUENTE: Minuto Uno.