Las nuevas películas de Las Crónicas de Narnia ya tienen directora: todos los detalles

Las Crónicas de Narnia tiene nueva directora. Se trata de Greta Gerwig, la cineasta a cargo de Mujercitas, Lady Bird y Barbie, uno de los estrenos más esperados del año que llega este próximo 20 de julio a los cines argentinos. Según informó The New Yorker, dirigirá al menos dos films basados en las aclamadas novelas de C. S. Lewis, cuyos derechos fueron adquiridos en 2018 por Netflix.

La noticia fue compartida mientras daba una entrevista con los ejecutivos de Mattel y su equipo, en el marco del estreno de Barbie. Allí no sólo se centraron en la cinta de la icónica muñeca, sino también en la búsqueda cada vez mayor para encontrar más proyectos para adaptar.

“Greta y yo hemos estado construyendo una carrera muy conscientemente”, dijo Jeremy Barber, agente de UTA de Gerwig. Y agregó: “Su ambición es no ser la directora más importante, sino una directora de gran estudio. Y Barbie era una pieza de propiedad intelectual que resonaba con ella”.

Tras el éxito que alcanzó Mujercitas (2019), película que tuvo seis nominaciones a los premios Oscar y se llevó uno por Mejor Vestuario, Gerwig comenzó a tener peso en la industria cinematográfica. Además, ha sido destacada por su capacidad para traer clásicos literarios a la pantalla con éxito, por lo que la expectativa con esta adaptación es bastante grande.

No es la primera vez que se adapta esta popular saga literaria. En 2005 se lanzó la primera película basada en esta obra, Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario, la cual fue un éxito en taquilla con una recaudación de US$745 millones en todo el mundo.

Desafortunadamente, sus secuelas no alcanzaron el mismo éxito, pero lograron tener cifras respetables: El príncipe Caspian (2008) generó US$419,6 millones, mientras que La travesía del viajero del Alba (2010) obtuvo US$415,6 millones.

