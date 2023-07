Esta semana quedaron confirmados los 16 clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, por lo que días más tarde se llevará a cabo el sorteo para conocer los cruces y el cuadro completo, en donde podría haber enfrentamientos entre equipos argentinos.

Cuatro de los cinco argentinos que participaron del certamen continental lograron avanzar a la siguiente etapa: Boca, Racing, River y Argentinos Juniors. Pero no todos lograron la misma ubicación, por lo que hay chances de enfrentamientos y hasta de Superclásico.

De acuerdo al formato de la Copa Libertadores 2022, en los duelos de octavos de final que serán sorteados el próximo miércoles 5 de julio podrán enfrentarse equipos de un mismo país y también aquellos que hayan compartido un mismo grupo. El primer partido de cada llave se jugará en el estadio de los clubes que salgan del bombo de los segundos y la vuelta, en el del primero.

Qué cruces entre equipos argentinos podría haber en octavos de final

Racing ganó el Grupo A, dejando como escolta nada menos que a Flamengo; mientras que Boca hizo lo propio en el más accesible Grupo F por lo que no podrán enfrentarse entre sí, aunque sí podrían chocar con River, segundo del Grupo D, o Argentinos Juniors, escolta en el Grupo E.

Racing vs River: la llave se abriría en el Monumental y se definiría en el Cilindro

Boca vs River: la llave se abriría en el Monumental y se definiría en la Bombonera

Racing vs Argentinos Juniors: la llave se abriría en el Diego Maradona y se definiría en el Cilindro

Boca vs Argentinos Juniors: la llave se abriría en el Diego Maradona y se definiría en la Bombonera

Cuándo es el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores 2023

Los cruces de los octavos de final de la Libertadores 2023 quedarán determinados durante un sorteo que se realizará el miércoles 5 de julio en Luque, Paraguay.

El sorteo se podrá observar desde las 13 horas de Argentina y será transmitido por ESPN y Star+.

Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores 2023

Los octavos de final comenzarán en la semana del miércoles 2 de agosto, mientras que los partidos de vuelta se disputarán durante la semana siguiente.

Todos los clasificados y cómo quedaron los bombos

Primeros

Racing

Inter

Palmeiras

Fluminense

Independiente del Valle

Boca

Paranaense

Olimpia

Segundos

Flamengo

Nacional

Bolívar

River

Argentinos Juniors

Dep. Pereira

Atlético Mineiro

Atlético Nacional

FUENTE: MINUTO.