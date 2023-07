El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, repudió el racismo en el fútbol y condenó los casos ocurridos en Latinoamérica por los que fueron sancionados varios equipos argentinos como River, entre otros clubes.

“Hoy quiero referirme a toda la familia del fútbol con un tema que nos afecta a todos. El fútbol tiene muy buenos valores y nos enseña que hay un valor importante, que es jugar en equipo, el otro es la tolerancia y la convivencia”, manifestó Domínguez en el evento en el que se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Además, el mandatario añadió: "Lamentablemente el espectáculo del fútbol y estos buenos valores se están manchando, por unos cuantos que no entienden que tenemos que saber vivir, convivir y tolerarnos, en este ambiente y sobre todo en el fútbol”.

En la misma línea, el dirigente paraguayo continuó: "El fútbol no es violencia, en el fútbol no se acepta el racismo, no hay lugar para las personas que cometen estos actos, ni en los estadios ni en el campo de juego”.

“CONMEBOL no quiere, ni está para sancionar, pero este es un trabajo que nos toca a todos. Les toca a ustedes, al público, a los organizadores, pero también a todos los protagonistas del campo de juego” cerró el presidente del organismo.

River fue uno de los clubes sancionados en la fase de grupos de la Libertadores: fue multado económicamente y se le restringió la capacidad de una de sus tribunas por actos racistas en el partido ante Fluminense en el Monumental.

El DT del conjunto brasileño, Fernando Diniz, denunció los hechos en la conferencia de prensa posterior al encuentro: "Es lamentable. No fue solo dentro del estadio, también en las calles de Buenos Aires. La CONMEBOL tiene que tomar cartas en el asunto. No puede pasar. No es uno, son muchos. ¿Solo funciona para personas con ascendencia europea? Esto es una vergüenza para el país, para la ciudad, para el club... Estos no son hinchas, deberían ir presos. Esto tiene que ser un crimen".

Además de River, Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing fueron otras de las instituciones argentinas que recibieron castigos económicos por motivos similares a lo largo del certamen continental.

FUENTE: EL GRÁFICO