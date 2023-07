El entrenador de Unión de Santa Fe, Cristian "Kily" González, estalló hoy contra el arbitraje tras el empate sin goles con Boca, en un partido en el que a su equipo le anularon un gol por presunta posición adelantada luego de la intervención del VAR.

“Nos estamos jugando muchísimas cosas. Estamos en una situación donde necesitamos los puntos. No me gusta que me roben. Que no me regalen nada, pero no me gusta que me roben”, expresó González en conferencia de prensa.

A los dos minutos del complemento, Claudio Corvalán ingresó solo al área por el sector izquierdo y sacó un zurdazo que venció a Sergio Romero para abrir el marcador, pero el árbitro Andrés Merlos lo anuló a instancias del juez de línea.

La jugada fue analizada por el VAR, que ratificó la decisión de Merlos pese a que las imágenes indicaban que Corvalán había partido habilitado.

“Es asquerosa, no alevosa. Sería hipócrita si no lo dijera. Le hice señas de que se lo había comido y, a pesar de mi buena relación con Andrés, le hice saber que se había equivocado. Fue un gol totalmente lícito, hasta los jugadores de Boca lo reconocieron después del partido. Ojalá que no vuelva a suceder”, cerró el "Kily".



