Morales en Formosa: "Faltan dólares porque el kirchnerismo hundió el barco"

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, visitó la provincia de Formosa para dar su apoyo a los candidatos Fernando Carbajal, Natalia Neme y Celeste Ruíz Díaz.

Durante su visita, Morales se entrevistó con la militancia local, los medios y visitó a comerciantes y productores de la capital de la provincia y de la Ciudad de Clorinda.

"Con Horacio (Rodríguez Larreta) nos caracteriza que somos hombres de gestión, estamos en este momento todavía gestionando. Como saben, voy a cumplir 8 años de mandato el 10 de diciembre y ya me reemplaza otro gobernador. Con la mayoría que tenemos en Jujuy podría haber intentado en la reforma constitucional la reelección, pero no lo hicimos porque no están en nuestras convicciones. Nosotros creemos realmente en la renovación de la política", sostuvo el titular de la UCR.

Según sostuvo, "el país necesita experiencia y capacidad de gestión y también necesita un fuerte liderazgo".

"El liderazgo no es hablar, andar a los gritos por ahí o hacerse el bravo, decir yo soy esto y yo otro, sino que liderar es gobernar, liderar es tomar decisiones, a veces difíciles, y gobernar es tomar esas decisiones y bancar y asumir las consecuencias. Gobernar también es dialogar y también es escuchar. Gobernar es resolver los problemas todos los días que se presentan", consideró Morales.

En su paso por Formosa, el jujeño cuestionó al Gobierno y afirmó que "faltan dólares porque el kirchnerismo hundió el barco".

"Nosotros habíamos dejado equilibrio fiscal, Mauricio Macri dejó equilibrio fiscal en diciembre del 2019. Lo único que tenía que hacer Alberto (Fernández) era mantener eso, y que el barco, aunque un poco averiado, siga navegando. Lo hundieron. Aumentaron el déficit en las empresas públicas, más de 4.000 millones, aumentaron cerca de 10.000 millones el déficit, 9.000 millones el déficit en energía en estos 3 años, Por eso, entre otras razones, faltan dólares en el Banco Central y por eso tenemos complicaciones", indicó Morales.

"¿Qué puede mostrarle, o qué camino le puede mostrar Sergio Massa al pueblo argentino? Él es el ministro de Economía hace un año, pero además es el que tiene la suma del poder político del Frente de Todos, el que tiene en sus manos todas las herramientas para haber acomodado la economía y, por el contrario, ha profundizado más la crisis, porque desde que él está la inflación creció mucho más", señaló.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS