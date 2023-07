Ignacio Naguil recibió una mención de honor en Japón: “Éramos 600 chicos compitiendo”

El joven de Río Gallegos representó a Argentina en la 64° Olimpiada Internacional de Matemática que se realizó en la ciudad japonesa de Chiba. El estudiante del Colegio Fátima recibió una importante mención de honor en la competencia.

En estudios estuvo presente Ignacio Naguil, Estudiante del Colegio Fátima, en diálogo con EL MEDIADOR contó: “Participamos 100 países, éramos 600 chicos compitiendo. Para participar tuve que hacer un selectivo que se hizo en mayo, fueron dos días consecutivos, una prueba cada día, tres problemas cada día. Con eso se seleccionó al equipo (seis personas)”.

“Al profesor de matemática de la escuela le avisan de la competencia, el profe guía en cómo anotarse, y en Santa Cruz se organiza el intercolegial y zonal. Arranca a principios de cada año”, explicó.

Respecto al día a día, comentó: “Entreno siempre mucho tiempo, vengo participando desde cuarto grado, desde el año pasado empecé a entrenar mucho más. Antes tenía un profesor, ahora entreno por mi cuenta”.

El joven santacruceño contó que la matemática no es su única pasión, también dijo “hago escalada en el Club Andino, tengo mi bicicleta y salgo con mi hermana a andar por la ciudad”.

"Arrancó por mi papá que también es ex olímpico, y de ahí me gustó. No sé qué voy a estudiar, seguramente algo muy relacionado con la matemática", finalizó.