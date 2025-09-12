Dos detenidos por disparar contra un policía en Puerto Deseado

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizan un paro tras el veto de MileiEL PAIS12 de septiembre de 2025
La medida afecta el funcionamiento del centro de salud y sólo habrá asistencia en internaciones y guardia.
El hecho ocurrió este jueves por la tarde en un polígono de tiro de la localidad. Tras un operativo de búsqueda, la Policía logró identificar y aprehender a los sospechosos. No hubo personas heridas.LA PROVINCIA 12 de septiembre de 2025El Mediador
Durante la tarde de este jueves, personal de la Comisaría de Puerto Deseado y de la División de Investigaciones (DDI) intervino en un violento episodio con arma de fuego. Alrededor de las 16:30, un efectivo policial de la DDI, que se encontraba practicando tiro junto a un hombre en la zona conocida como Ruta Sin Fin, fue atacado con disparos provenientes de un vehículo Volkswagen Bora negro.
Tras la agresión, lograron ponerse a resguardo y dieron aviso a las autoridades. De inmediato se montó un operativo que permitió localizar el automóvil en un domicilio de calle Río Gallegos al 1600, donde se dispuso una consigna policial con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1. Pasadas las 18:00, dos hombres sindicados como presuntos autores fueron demorados en inmediaciones de calle 28 de Noviembre y posteriormente trasladados a sede policial.
Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales para el esclarecimiento total del hecho.
La medida afecta el funcionamiento del centro de salud y sólo habrá asistencia en internaciones y guardia.
El hecho ocurrió este jueves por la tarde en un polígono de tiro de la localidad. Tras un operativo de búsqueda, la Policía logró identificar y aprehender a los sospechosos. No hubo personas heridas.
Fernando Cerimedo confirmó al fiscal Franco Picardi que Diego Spagnuolo le mencionó “hechos de corrupción” y “coimas” en ANDIS, pero negó haberlo grabado.
CGC y la Fundación Universidad Nacional de la Patagonia Austral (FUNPA) invitan a la comunidad a sumarse a la campaña de donación de computadoras, notebooks y monitores en desuso, que se extenderá hasta el próximo lunes 15 de septiembre.
La Policía de Santa Cruz realizó un amplio operativo en distintos barrios de la villa turística. Se incautaron celulares, prendas de vestir, un cuchillo y 880 vainas servidas. Una de las personas detenidas fue imputada por amenazas calificadas.
La iniciativa busca garantizar transparencia y accesibilidad para todos los vecinos.
El dirigente gremial aseguró que la marcha atrás del decreto que disolvía al INTA “es un respiro”. Ahora se espera la conformación del Consejo Directivo para que el instituto vuelva a la normalidad.
El abogado de la familia, Sandro Levin, sostuvo en diálogo con El Mediador que está probado el “dolo homicida” y solicitó que la agresión sea calificada como homicidio agravado por odio en grado de tentativa. El viernes se conocerá el veredicto.
Luis González sobre el 82% móvil: “La gestión debería hacerse de forma urgente”
El vocero presidencial señaló además que el Gobierno no está dispuesto a “seguir aumentando pobres”.
Hay buenas noticias para los fanáticos argentinos, ya que serán en horarios muy cómodos.
Para el mandatario, el militante de Donald Trump "fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región".
Fernando Cerimedo confirmó al fiscal Franco Picardi que Diego Spagnuolo le mencionó “hechos de corrupción” y “coimas” en ANDIS, pero negó haberlo grabado.
El hecho ocurrió este jueves por la tarde en un polígono de tiro de la localidad. Tras un operativo de búsqueda, la Policía logró identificar y aprehender a los sospechosos. No hubo personas heridas.