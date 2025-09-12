Dos detenidos por disparar contra un policía en Puerto Deseado

Durante la tarde de este jueves, personal de la Comisaría de Puerto Deseado y de la División de Investigaciones (DDI) intervino en un violento episodio con arma de fuego. Alrededor de las 16:30, un efectivo policial de la DDI, que se encontraba practicando tiro junto a un hombre en la zona conocida como Ruta Sin Fin, fue atacado con disparos provenientes de un vehículo Volkswagen Bora negro.

Tras la agresión, lograron ponerse a resguardo y dieron aviso a las autoridades. De inmediato se montó un operativo que permitió localizar el automóvil en un domicilio de calle Río Gallegos al 1600, donde se dispuso una consigna policial con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1. Pasadas las 18:00, dos hombres sindicados como presuntos autores fueron demorados en inmediaciones de calle 28 de Noviembre y posteriormente trasladados a sede policial.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales para el esclarecimiento total del hecho.