A 29 años del atentado contra la AMIA: "No hay justicia para este hecho"

Este martes 18 de julio se cumplen 29 años del atentado ocurrido frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) por el cual murieron 85 personas y hubo 300 heridos luego de que estallara un coche bomba en mitad de la vía pública y en frente de la sede de la organización en el barrio porteño de Balvanera.

Hoy organismos participaron de un acto/movilización frente al lugar donde ocurrió el ataque terrorista. Por su parte, la organización Memoria Activa realizó un acto en la Plaza Lavalle.

“Justicia ausente. Digamos presente”, es el lema que dicta la convocatoria conjunta de la AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Familiares de las Víctimas, para este martes.

En este contexto, Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, quien perdió a su esposo Andrés en el atentado, dialogó con EL MEDIADOR: “Siempre es una fecha complicada, hace un rato terminamos el acto en plaza Lavalle, otro año más, ya son 29 años y me resulta increíble que todavía estemos reclamando justicia 29 años después”.

Pedido de Justicia a 29 años del ataque

“No hay justicia para este hecho, esto no es una casualidad, no es por ineptitud que no hay justicia por este crimen tan atroz, el peor atentado que ha sufrido nuestro país ha quedado impune porque los diferentes poderes se ocuparon de encubrir lo que hicieron. Hoy 29 años después estamos reclamando justicia en Plaza Lavalle, es vergonzoso”, aseguró.

Y continuó: “En lo personal tengo esperanzas, uno siempre debe tener un mínimo de esperanza. Va a ser muy difícil, lo que estamos pidiendo es tener verdad, aunque sea, para que se esclarezca lo que sucedió y qué sucedió, eso sería un punto de partida para nosotros. Es un derecho que tenemos como ciudadanos que nos han quitado”.

“La expectativa, más allá del futuro gobierno, es que haya una democracia real y, para ello, tiene que haber justicia y cambios en el poder judicial. La justicia es corrupta”, remarcó.

Además, manifestó: “No es una causa olvidada porque una gran parte del país sabe que ocurrió un atentado, el tema es que lo olvidado es el trabajo que tiene que hacer el Estado, la Memoria son cosas que se trabajan y tenemos un país con bastante memoria”.

Por último, contó quién era su esposo Andrés: “Era muy joven, lleno de proyectos, con dos hijas muy chiquitas que hoy son mujeres grandes. Es difícil, ese otro queda ahí en esa juventud”.

“Él estaba dentro del edificio de AMIA, era arquitecto, tenía una empresa, lo habían contratado para una refacción y casualmente estaba ahí cuando ocurrió el ataque”, finalizó.