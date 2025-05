Un silencio que dice más que mil palabras. Así podría definirse este día viernes habiendo pasado la primera mitad del día, luego de un jueves de furia que enfrentó de forma directa al propio Vicegobernador Fabián Leguizamón, con la totalidad de los diputados de la bancada Por Santa Cruz, legisladores que son parte del espacio SER Santa Cruz que comanda el propio gobernador Claudio Vidal.

Ante el pedido de entrevistas, todos los diputados de SER se excusaron sosteniendo que el único que hablaría del tema, sería el presidente de la bancada, el diputado Pedro Luxen. Sin embargo, también Luxen decidió refugiarse en el silencio, sin acceder a ninguna entrevista, ni siquiera en los medios afines al Gobierno.

Sin dudas el dato más llamativo de toda la situación es que el propio Gobernador Claudio Vidal no emitió comentario ni opinión alguna sobre lo sucedido. El último posteo del mandatario en sus redes oficiales, muestra el recorrido que Vidal hizo con una comitiva a las represas, una visita que le permitió adelantar el posible reinicio de las obras en breve tiempo. Pero de la pelea de Leguizamón con los diputados de su espacio, no emitió opinión alguna, ni a favor ni en contra, ni de uno ni de otro.

Este llamativo silencio se replicó en toda la dirigencia del partido SER Santa Cruz. Su presidente Hernán Elorrieta también prefirió no opinar de lo sucedido en la Legislatura, al igual que varios referentes partidarios que hablan de que “está todo roto” con Leguizamón, pero lo hacen off the record con los micrófonos apagados.

A última hora del jueves, después de un día que fue un verdadero tsunami político dentro del espacio que lidera Vidal, el Vicegobernador intentó vanamente desmentir las publicaciones de la prensa, entre ellas una nota publicada por Tiempo Sur con el título “Leguizamón acusó a los diputados de SER y rompió el acuerdo con Vidal”. Compartiendo una captura de la nota en sus redes, Leguizamón escribió: “Una mentira más de este medio K! Como el primer día, bancando al gobernador más que nunca ante las continuas operaciones políticas que solo buscan desestabilizar el enorme trabajo que se está llevando a cabo”.

Pero Leguizamón quedó preso de sus propias palabras, ya que fue él mismo el que generó la pelea con los diputados de su propio espacio, acusándolos de dejar sin quórum a la sesión en Diputados y lo que fue peor, usando los canales oficiales de la Legislatura, para decir cuánto ganaban, y que estaban solicitando cargos, vales de combustible y el pago de alquileres. Una rara forma de “bancar” a quien fuera su compañero de fórmula en las elecciones de octubre del 2023.

Algunos sostienen que este silencio casi “acordado por ambas partes” puede servir para generar un espacio que busque tratar de reconstruir la relación política rota en la Cámara de Diputados. Otros aseguran que, por más esfuerzo y empeño que pongan desde ambas partes, se rompió algo que no se podrá ni reparar ni reconstruir, y que ya no hay vuelta atrás ni solución posible.

Con este escenario tan complejo como incómodo, la dirigencia de SER Santa Cruz define si Fabián Leguizamón sigue siendo parte del espacio, o no.