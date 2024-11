El cambio de feriados “nos genera un día menos de facturación”

El Gobierno dispuso tres días del calendario 2025 que serán no laborables con fines turísticos. Con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Poder Ejecutivo dispuso que serán no laborables los próximos viernes 2 de mayo (posterior al día del Trabajador, 1° de mayo), viernes 15 de agosto (el 17 es feriado por el paso a la Inmortalidad del general San Martín) y viernes 21 de noviembre (el 20 es el día de la Soberanía Nacional).

La ley 27.399 faculta al gobierno a fijar hasta tres días feriados o no laborables -que deberán ser lunes o viernes- con la finalidad de promover la actividad turística. Generalmente, se adoptan estas medidas con el objetivo de que haya fines de semana largos “extra-largos”. Por ejemplo, en el caso de mayo de 2025, con el calendario conocido hoy quedaría un lapso de cuatro días no laborables, entre el jueves 1° y el domingo 4. Sin embargo, a diferencia de otros años esta vez el Poder Ejecutivo definió que los puentes turísticos serán “días no laborables con fines turísticos” en vez de “feriados con fines turísticos”. Y no es un detalle menor.

En diálogo con el programa EL MEDIADOR Sergio Herrero, secretario de Turismo de Bariloche, expresó su preocupación: "Defendemos el turismo porque es la industria más grande que tenemos estancada. No se dan una cantidad de gente que vive en la ciudad de esto. Vamos a pelear todo lo que podamos. Esta decisión va a depender del empleador, porque me parece bien de una cuestión relación entre el patrón y empleador. La gente hace muchos kilómetros para venir".

Herrero destacó que la pérdida de un día en los fines de semana largos afecta directamente al sector: "Un día que le sacamos de un fin de semana para nosotros es muchísimo. Nos genera un día menos de compra, de facturación. Nos hace un ruido. Tenemos que tratar de estar inmersos". Además, mencionó que se están ajustando estrategias para mejorar la experiencia del turista: "Tuvimos charlas internas, sabemos que va a haber vuelos que por 18 mil pesos te traen a Bariloche. Queremos que el check-in sea desde las 5 de la mañana y no a las 10, porque hace perder un día a la gente".

El secretario también resaltó la importancia de adaptar los precios y servicios a las distintas posibilidades económicas de los visitantes: "Nosotros tenemos 3.400 plazas. Dentro de eso, cada uno puede pagar en dólares. A nosotros nos hacen campaña de que estamos caros, pero en estos, podés elegir un lugar acorde al bolsillo. Si querés pagar un hotel de 5 estrellas y pagar de 2, no vas a encontrar. El hecho de que esté caro un alojamiento, no hace que todos estén así".

Herrero puso como ejemplo el reciente fin de semana largo: "Tuvimos mayor crecimiento de hostels. Mantuvieron precios viejos y lo llenaron, demostrando al sector de la cadena turística que tenemos que hacer un esfuerzo y colaborar para que el turismo siga creciendo".

Por último, adelantó que Bariloche ya cuenta con un 50% de ocupación reservada para la temporada de verano, lo que muestra el interés sostenido de los turistas en el destino, a pesar de los desafíos que enfrentan.