Sus ideas se vuelven realidad: quién es el pequeño ideólogo del Parque Temático de Dinosaurios

En estudios estuvo presente el ideólogo del Parque Temático de Dinosaurio, Carlitos Correa, un niño de tan solo once años, que detalló cómo surgió el proyecto para instalar este parque en la capital santacruceña.

Al respecto, sostuvo en diálogo con EL MEDIADOR: “Cuando era chico fui a Chubut y vi el dinosaurio en la ruta y pensé por qué no había un parque temático en Río Gallegos”.

Luego, contó cómo le solicitó este proyecto a Pablo Grasso: “Hice una carta y se lo mandé al señor Silvio Escobar, unos días después Pablo Grasso me llamó, me invitó a su despacho, y me dijo que se iba a hacer el proyecto. Me emocioné porque pensé que no se iba a dar”.

Los padres que también estuvieron presente en los estudios de la radio, comentaron: “Pensábamos que no le iban a hacer caso, se fue dando las cosas. Estoy re orgullosa de lo que pudo lograr, me gusta que él incentive a presentar proyectos. Tuvo la suerte que lo escucharon”.

Sin embargo, Carlitos tiene muchas ideas en mente. También contó otro proyecto que tiene en mente para la ciudad: “Estoy pensando un paseo de Malvinas en honor a los Veteranos de Guerra, tengo la idea en un borrador”.

Cuándo se inagura el Parque Temático

Vale aclarar que avanzan las obras en el Parque Temático de Dinosaurios en la ciudad capital. Actualmente están instalando las doce figuras que ya llegaron a la ciudad de Río Gallegos, quedan pendientes dos más, según precisó Micaela Soto en la jornada de este miércoles.

En la jornada de este martes, arribó a la capital una de las figuras más impactantes que tendrá el parque: el Rex. Ahora resta sumar la decoración del espacio y los últimos detalles para su pronta inauguración.