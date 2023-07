Carlos Morón: “Lo que ha hecho Pablo con la salud debemos replicarlo en Pico Truncado y todas las localidades”

Carlos Morón, Candidato diputado por pueblo Pico Truncado, dialogó con EL MEDIADOR sobre sus comienzos en la política: “A los 14 años comencé a militar, siempre estuve militando en la política con la acción social, después empecé a involucrarme mucho más. Hace falta recambios generacionales, los jóvenes de la localidad queremos cambiar la historia y las problemáticas que tenemos”.

Contó por qué apoya a la candidatura de Pablo Grasso: “El acompañamiento es por su militancia, un compañero de base y territorio, hizo una gran gestión como concejal, en el IDUV, y como intendente demostró gestión, pensamos que será el próximo gobernador de la provincia”.

Respecto a las problemáticas de Pico Truncado, explicó: “Hace tiempo está abandonado, parecemos el patio de atrás de Santa Cruz, por falta de gestión del mismo Municipio que nadie sabe dónde atienden, donde recepcionan las problemáticas, somos la capital del gas y hay muchas zonas donde no hay gas. Hay una inseguridad tremenda, no tenemos profesionales de salud y los que tenemos no atienden las 24 horas”.

Y continuó: “Hay muchas problemáticas de consumo de drogas y adicción y problemáticas de salud mental. Lo que ha hecho Pablo con la salud debemos replicarlo en Pico Truncado y todas las localidades. Pone el puntapié y también delega para que cada uno a través de su área pueda destacarse y hacer una mejor gestión”

“Hace falta más personas con coraje y trabajar para la gente y no por ambiciones personales. La política es la herramienta de transformación donde se pueden construir un montón de cosas positivas”, concluyó.