El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, aseguró que "estaría mal de la cabeza si pensara que si no existiera una fuerza política" se arreglarían los "problemas" de la Argentina, en una clara respuesta a los cánticos de Patricia Bullrich contra su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Ayer, se difundió un video en el que Bullrich canta, junto a militantes, que quieren un país sin la titular del Senado, lo que recibió un aluvión de críticas por parte del aparato oficialista. Hoy, el hijo mayor de la ex presidenta sostuvo: "Estaría mal mi cabeza si pensara que si no existiera una fuerza política yo arreglo un problema del país".

"Una de las claves es recuperar el sentido de comunidad, de comunión que tenemos que tener. Juntas y juntos y no significa que tengamos que pensar igual. Yo no vengo a querer suprimir a nadie. No creo que esto lo arreglemos si no existiera (Horacio Rodríguez) Larreta", agregó Kirchner en un acto compartido con Mayra Mendoza, en Quilmes.

En esa línea, el líder de La Cámpora argumentó: "Hay mucha gente que a veces viene a hablar con ustedes en diferentes lugares y que viene a buscar el aplauso fácil y a decirles que todo se resuelve en dos segundos, o que se resuelve en materia de seguridad, metiendo bala o en materia de economía eliminando impuestos. No funciona de esa manera."

Además, volvió a disparar contra el acuerdo de Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se firmó en el primer trimestre de 2022: "Producto del acuerdo lejos de haber una baja en la inflación, la empinó. Y ustedes lo saben por las tasas de crédito, hoy todo se encareció".

"Entonces uno lo que entra a pensar, y por eso decía lo del aplauso fácil antes, a mí me encantaría venir y decir que todo es soplar y hacer botellas. Pero no, cuesta. El proceso 2003-15 fue durísimo, no fue un proceso fácil", agregó el referente oficialista.

El acto en Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y Kirchner, que aspira a renovar su banca en la cámara baja por Unión por la Patria, mantuvieron este jueves una reunión con más de 100 empresarios y comerciantes del municipio del conurbano bonaerense, donde conversaron sobre temas de coyuntura relacionados con el sector y la perspectiva de futuro.

En este marco, Mendoza, también camporista, repasó las principales obras realizadas en su primer mandato, como el plan de pavimentación, la renovación integral del Paseo Rivadavia y de la avenida 844, en Solano, la reconversión del parque lumínico a luces LED y la renovación de espacios verdes, y el Plan Municipal para la Prevención del Delito.

Del encuentro participaron la directora del Banco Nación y candidata a diputada nacional, Julia Strada y Laura González, del Banco Provincia, y miembros del gabinete municipal.

FUENTE: EL DESTAPE