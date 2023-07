Pachu Peña habló de supuesto parecido con George Clooney y Richard Gere

En las redes sociales, Pachu Peña suele ser comparado con varios famosos, como Richard Gere y George Clooney. En una entrevista con el ciclo Implacables (El Nueve), el humorista habló sobre estas comparaciones con los populares actores de Hollywood.

“El pelo puedo tener parecido, las canas. Pero no me lo creo. Sí una vez en Los Ángeles me confundieron con él”, aseguró el actor sobre su parecido con el protagonista de diversas películas como Mujer Bonita, Siempre a tu lado y Novia Fugitiva.

Además, el artista de 60 años explicó que entrena para cuidar su salud física y mental: “Hago actividad física cuando puedo porque estoy todo el día arriba del auto y cuesta encontrar un espacio, haya que buscarlo”. Entre risas, agregó: “No me pongo cremas ni nada, ácido hialurónico”.

Luego, pusieron en pantalla una fotografía de George Clooney para comparar su parecido. Pachu intentó no reírse, pero no pudo evitar las carcajadas. “Si, tengo algo, sí, si…. Tengo un aire… acondicionado”, dijo el actor, provocando más risas entre el equipo de Susana Roccasalvo.

Por otra parte, Peña había sido noticia en abril pasado por un divertido video que grabó con Pablo Granados en el Festival de Coachella en los Estados Unidos. En esta oportunidad, recrearon un sketch que solían hacer en VideoMatch cuando se hacían pasar por modelos y desfilaban en la vía pública, a casi 20 años de la finalización del clásico ciclo que conducía Marcelo Tinelli.

“Tarde de locura en Coachella, Indio, California. Y un día volvieron los modelos, pero tenía que ser en el evento musical más importante del mundo. ¿Qué onda los tres outfits que pelamos?”, detallaron Pablo y Pachu en sus respectivas cuentas de Instagram, mientras de fondo sonaba la canción “Despechá”, de Rosalía.

Así, entre el público, desfilaron con mallas enterizas, remerones, shorts de jean, musculosas y hasta sombreros, mientras quienes circulaban a su alrededor miraban tratando de entender lo que estaba sucediendo. Los casi 350.000 likes a la publicación, más los 10.000 comentarios, dejaron a las claras el amor que el público tiene por el sketch que fuera parte de uno de los ciclos más emblemáticos de los 90.

“¡Muero por Coachella! ¡Indudablemente los mejores lookeados!” “¡No sólo el look! ¡Las estrellas del multi recital más importante del mundo. Me hacen reír mucho! ¡Por Dior, qué level!”, reza uno de los comentarios que resume las divertidas reacciones. Otros apuntaron directamente a la nostalgia de aquellos años de prime time y rating por los aires. “Tienen que hacer un programa juntos como en la época dorada. ¡Son unos genios!”.

Las celebrities también cayeron rendidas a las gracias del dúo rosarino. Inclusive uno de sus excompañeros, José María Listorti, que también suele apelar a sus sketchs retro en sus redes. Además, desde Araceli González hasta Vero Lozano, pasando por Georgina Barbarossa o Matilda Blanco también dejaron sus saludos y risas por lo vivido.

Por otra parte, cabe recordar que en agosto, Marcelo Tinelli llega a la pantalla de América con una nueva versión del Bailando 2023. La fecha de debut dicha por el conductor es el 22 de agosto. En los estudios Cuyo, están trabajando a toda marcha para llegar con la escenografía del nuevo ShowMatch, el ciclo que ha tenido mucha popularidad en la pantalla chica.

