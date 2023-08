Alberto Fernández se reunió en Chaco con la madre de Cecilia Strzyzowski

Alberto Fernández se reunió este lunes en Chaco con Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad de Resistencia.

El encuentro se produjo luego de que el mandatario asistiera precisamente a Resistencia al acto de apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad.

La declaración de Gloria Romero

"Estuvimos hablando más de dos horas de los movimientos sociales y yo le estuve contando todo lo que pasa acá, todo lo que yo vi, todo lo que pasa con la causa", dijo Romero en un video que subió a su cuenta de Instagram.

"Le estuve pidiendo por favor que intervenga con el tema de las casas del Barrio Emerenciano", puntualizó.

Y amplió. "Le dije lo que yo pensaba de los políticos, que eran todos unas cucarachas y me dijo que 'yo te voy a demostrar que no', le tengo fe y espero que me lo demuestre. Me fui con esperanza".

En otro tramo de la conversación, la madre de Cecilia le pidió a Fernández "que intervenga la justicia del Chaco, eso es lo más importante para mí. Que sea transparente el tema de la justicia en el Chaco".

"Le dije que no tenga presiones con el tema de presos políticos y ese tipo de cosas, porque son dos políticos que cometieron crímenes y no tiene nada que ver el hecho de ir como presos políticos", detalló.

"Estoy muy conforme, charlamos mucho. No tengo ninguna bandera política y espero que con esto se termina la persecución política", subrayó.

"Lo único que quiero es que esas tres personas queden en perpetua para siempre", expresó Romero, y advirtió: "Jamás voy a ser política".

Esta reunión "la venía pidiendo hace dos meses y por fin se dio, y espero que realmente cumpla", señaló.

Sobre el encuentro, contó que "no quería decirlo públicamente, no sé como se enteraron los medios, me empezaron a apabullar y por eso lo aclaro acá".

Finalmente, se dirigió al Presidente y expresó: "Le pido disculpas si él no quería que se sepa, pero ya se sabía, así que no sé quien contó".

