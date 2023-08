Insólito: ex concejal infringió ordenanzas en vigencia sobre cartelería política

Secretarios municipales detectaron anoche la colocación de un cartel de grandes dimensiones sobre el boulevard de la Avenida Asturias y Autovía, que infringía la Ordenanza Municipal N° 4120. La estructura estaba dañando el espacio verde y las especies arbóreas y también pudo haber producido la rotura del sistema de riego, por lo cual se notificó a los responsables y se acordó el retiro para una posterior colocación en otro sector de la ciudad.

Se hicieron presentes en el lugar la Secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, el Secretario de Planificación Horacio Capel, la Secretaria de Producción, Comercio e Industria Moira Lanesán Sancho y el Secretario de Gobierno Silvio Escobar. También estuvo el director de Tránsito José Hidalgo.

La infracción a la Ordenanza 4120 fue constatada por la Directora de Espacios Verdes, Karen Clark, quien verificó que la estructura había dañado el espacio público y las especies arbóreas que plantó el Municipio en el lugar en el marco del programa de embellecimiento de espacios públicos.

Además, para colocar el cartel se utilizó maquinaria pesada que pudo haber generado roturas del sistema de riego. Esto será constatado cuando se ponga en funcionamiento el riego.

Llegaron al lugar los responsables de la cartelería, que son integrantes de una agrupación política. Luego de dialogar con los funcionarios municipales, se acordó el retiro de la estructura y se organizó una reunión para hoy martes a primera hora, en la que se definirá un nuevo espacio para poner el cartel sin infringir ninguna ordenanza.

Por otra parte, la Dirección de Espacios Verdes elaborará un informe de posibles daños. Si se comprueba la rotura del sistema de riego, se hará el reclamo económico a la agrupación política responsable de los daños.

El dato curioso es que, el cartel en cuestión, promociona la candidatura del ex concejal Fabián Leguizamón como Vicegobernador de la provincia. El ex edil radical era -en otros tiempos- un ferviente defensor de las ordenanzas en vigencia en la ciudad, las que ahora pareciera no cumplir ni respetar en virtud de su nueva candidatura política.