En la mañana de este miécoles, Morena Domínguez, de apenas 11 años, fue asesinada por motochorros cuando ingresaba a su escuela, la Almafuerte N°60, en la calle Molinedo al 3200, en Villa Giardino, zona de Lanús Oeste.



Según información policial a la que accedió Infobae, dos delincuentes a bordo de una moto la abordaron para robarle su mochila. En el episodio, la víctima sufrió un golpe en la cabeza. Se solicitó una ambulancia al 911, que según el reporte policial llegó con demora. Así, se descompensó en el lugar. El SAME la trasladó al Hospital Evita, donde falleció a 20 minutos de ingresar en el lugar, según informó Diego Kravetz, secretario de Seguridad del municipio.



En medio de este panorama, ampliamente cubierto por todos los medios del país, es que Flor de la V al comienzo de Intrusos, decidió apartarse del clásico clima de jolgorio que inunda la pantalla a su arriba y se tomó unos minutos para referirse al tema: “Antes de comenzar el programa la verdad que estaba ahí, antes de salir, y tengo que decirles que es algo bastante difícil, porque es un programa totalmente distinto, con energía, vamos a llevarle información como todos los días, pero hoy pasó algo gravísimo en la Argentina, que mataron a una nena de 11 años”.

Atravesada por la emoción, la conductora quiso desarrollar el caso. “Es inevitable que toque el tema, no puedo no hacerlo, tengo hijos de la misma edad y la verdad que me pegó espantosa la noticia. La verdad que hasta me cuesta hablar. Estaba mirando el programa de Pamela -Desayuno americano, que en su edición de hoy detalló los pormenores del hecho- y no puedo creer las cosas que están sucediendo. Esto pasó en Lanús y le quiero mandar un fuerte abrazo a toda la familia”.

“Me surgen muchísimas preguntas: ¿Dónde está el ministro de Seguridad de la provincia? ¿Dónde está el ministro de Seguridad de Lanús? ¿Qué está pasando con los políticos? ¿Qué nos está pasando a nosotros como sociedad? ¿Qué nos está pasando que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas? No me quiero acostumbrar a tener que leer un graph de que mataron a una nena de 11 años que iba al colegio, que iba a formarse”, cuestionó en primer plano frente a cámara, sumando a su audiencia al debate.

“¿Somos conscientes de lo que está pasando en la Argentina?”, se preguntó. “Esto no puede estar pasando. Me pasaron muchísimas imágenes mientras veía ese graph, la situación, y la nena que tenía el celular para mandarle un mensaje a su abuela para avisarle que llegó bien al colegio”.

Teniendo en cuenta que este domingo hay elecciones, reflexionó: “Es hora de que pensemos qué queremos hacer con esta sociedad, qué queremos hacer para que esto no siga sucediendo. Nos estamos acostumbrando a que esto pase. Necesitamos medidas de seguridad en carácter de urgencia. Estoy completamente impactada y me niego a naturalizarlo”.

“Espero lo estén mirando Alberto Fernández y todos los candidatos. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Ustedes son una vergüenza, hipócritas, caraduras. Hay elecciones este domingo y espero que pensemos qué vamos a votar. Y a ustedes debería darles vergüenza, no sé cómo les da la cara para apoyar la cabeza en la almohada”, cerró visiblemente conmovida antes de pedir un corte comercial porque ya no podía seguir hablando.

FUENTE: INFOBAE