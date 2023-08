Desde hace más de dos meses, Silvina Luna se encuentra internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires debido a complicaciones en algunos de sus órganos producto de una bacteria. Pero además, al estado crítico en el que se encuentra se suma la falla renal que tiene producto de una hipercalcemia que se produjo en su organismo por las cirugías estéticas que le practicó en el 2010 el médico Aníbal Lotocki.

Así es como, además de su enfermedad de base que es la insuficiencia renal, estos últimos meses la modelo tuvo que lidiar con una bacteria que le causó una falla multiorgánica. Y si bien con el correr de las semanas, la exparticipante de Gran Hermano pudo lograr combatir en parte la infección, su organismo se encuentra muy debilitado y se siguen agregando complicaciones al cuadro general.

En esta oportunidad, Flor de la V expresó al aire de Intrusos (América) que la salud de Silvina había empeorado por problemas en el aparato digestivo, debido a la cantidad de antibióticos que le dan para combatir la infección. “Está viviendo momentos difíciles porque está muy presente el tema de la bacteria que están combatiendo. Toma muchos antibióticos. Llegó a tomar tres diferentes que le provocan mucho dolor de estómago. A veces le cambian alguno y eso dificulta su alimentación. Todo eso empeora. Hace un paso para adelante y dos para atrás”, reveló la conductora.

Más adelante, de la V se refirió a la enorme preocupación que tienen sus más allegados por su estado. “Hay otras cosas que ni siquiera quiero mencionar, pero necesita nuestras oraciones, de toda la energía positiva. Tengo fe de que pueda salir adelante. Está todo su entorno preocupadísimo”, destacó con un gesto que demostraba gran preocupación, al mismo tiempo que aclaró que la modelo no se encuentra intubada en estos momentos, que está consciente y que se comunica con su hermano con en voz baja.

Cabe recordar que el lunes pasado fue cuando se había agravado su situación y cuando tuvo que regresar a terapia intensiva. Según había informado el martes pasado Estefi Berardi el problema se debió a una infección en uno de sus brazos. “Hoy hablé bastante con el entorno de Silvina, ella está estable, ayer, como conté, la pasaron a terapia intensiva por una infección en el catéter del brazo y eso provocó que le baje la presión. Solo se pasó a terapia intensiva por control, pero ella está estable dentro de su cuadro. Ella está consciente. Se comunica bajito, pregunta. No está intubada”, había detallado la panelista de Poco Correctos, el ciclo de El Trece. En ese momento, Berardi reprodujo el diálogo de la familia Luna ante las versiones: “Por favor aclaralo porque no queremos que ella lea eso, se va a poner mal”.

Otro de los problemas de la salud de Silvina es que tiene agua en los pulmones. “Eso es porque la están alimentando por una sonda y es lógico que no funcionen bien los riñones, pero eso es normal en ese tipo de pacientes y se puede revertir”, destacó la panelista. Y luego agregó: “Hoy una de las complicaciones es que ella tiene los músculos atrofiados de estar tanto tiempo acostada, pero eso tiene solución trabajando con kinesiólogos, con tiempo y paciencia, no es algo que no se pueda revertir. Me contaban que en los pies tiene unos pedales como para que los mueva un poquito y no esté tan quieta. Eso es algo que se puede solucionar con el tiempo y con paciencia”.

