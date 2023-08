Interrupción del servicio: la reserva fría abasteció de energía a todo Río Gallegos

Poner en marcha esta usina y garantizar el servicio para la ciudad ha sido una de las prioridades en la gestión de Jorge Arabel, presidente de Servicios Públicos, así como también del Gobierno Provincial, por lo que se ha venido trabajando arduamente para que este sistema ubicado en Río Chico esté en óptimo funcionamiento.



En este sentido, para este domingo la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima, programó una suspensión total de energía para la localidad y así realizar tareas de mantenimiento. Tras esto, personal de la empresa estatal realizó las pruebas necesarias para que este sistema de generación propia se pueda poner en marcha, y de esta manera, que los vecinos y vecinas tengan luz pese a la interrupción desde el Interconectado.





El funcionamiento fue un éxito, y logró que este domingo desde las 8 am en Río Gallegos se entregue el servicio a pesar de que el mismo no provenía desde el Interconectado. En este contexto, Osvaldo Ocampo, gerente provincial de Generación de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), explicó que: “Venimos generando al 100% de la carga de la localidad, no fue necesario hacer rotaciones por barrio y funcionamos en paralelo contra el Interconectado”.



Para esto, según indicó: “Tomamos la carga que le corresponde a la ciudad, ellos (Transpa) se abrieron y nosotros nos quedamos generando la carga propia. Pasadas las 15 horas cuando se hace el reingreso. ellos entran contra nuestras máquinas, le pasamos la carga a Transpa y salimos del sistema”, dijo el gerente encargado de esta operación.





Además, añadió que la reserva fría es de suma importancia para la comunidad, dado que no se verá perjudicada a pesar de las interrupciones del servicio que se puedan originar en el Interconectado, y que en caso de una emergencia en donde pueda ocurrir un corte sin previo aviso por parte de TRANPSA S.A, se podrá seguir reactivando y así continuar garantizando la energía para los vecinos.