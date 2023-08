La picante respuesta de Andrés Ibarra a Riquelme por las elecciones en Boca

Andrés Ibarra, quien será el principal candidato opositor, explotó contra Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, quien aseguró que "lo lógico es que no tendrían que haber elecciones" en diciembre en la institución.

"¿Qué pasa, Román? ¿Tenés miedo de competir? No sos el dueño del club. Boca es de los SOCIOS y tiene 118 años de historia, por si no sabías", expresó en su cuenta de Twitter. Y añadió: "Por eso, en diciembre va a haber ELECCIONES, te guste o no. Con nosotros, Boca va a volver a tener gestión y estar en lo más alto del mundo".

En ese sentido, luego brindó una entrevista radial: aseguró que "no hay ninguna chance de que no haya elecciones" y volvió a disparar contra el vicepresidente del club. "Riquelme no es el emperador o el dueño de Boca", dijo.

A su vez, se refirió al pronóstico de Román, quien asegura que ganará por amplio margen en los comicios. "Me causa gracia lo de 95-5. Estamos muy parejos porque el socio no es tonto", afirmó Ibarra en una entrevista con Radio Continental. Y añadió: "En el fondo, el tema de Román es que le tiene miedo a las elecciones".

Por último, el principal candidato opositor de Boca también opinó de las investigaciones abiertas por sobreventa de entradas, que involucra al hermano de Juan Román Riquelme. "En lugar de gestionar como corresponde, le echan la culpa a la fiscal", expresó.

La sorpresiva frase de Riquelme sobre las elecciones en Boca

Consultado sobre si buscará asumir como presidente a finales de este 2023, el hoy vice azul y oro escondió la pelota debajo de la suela: "Falta mucho para diciembre". Luego de esbozar una sonrisa y tomar aire, hizo estallar la bomba con apenas un par de palabras: "Lo más lógico es que en diciembre no haya elecciones".

Por esa misma línea, el histórico N°10 criticó duramente a la oposición: "Si la gente que estaba quiere un poquito al club tendría que disfrutar, venir a la cancha a apoyar, porque eso es ser hincha del club. Si tu club volvió a ser un club de fútbol vos tendrías que hacer eso".

Y siguió con más declaraciones punzantes para Andrés Ibarra y compañía: "Pero sabemos que no son hinchas de este club. Quieren usar al club para otra cosa. Yo estoy feliz cada día. De acá a diciembre falta mucho. Van a intentar ensuciar por todos lados porque es el juego que hacen siempre, pero yo soy de pensar que soy hincha de mi club y lo lógico es que acá no tendrían que haber elecciones".

FUENTE: MDZ ONLINE