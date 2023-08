En el marco del día del abogado, en estudios estuvo el Dr. Gustavo Insaurralde quien dialogó con EL MEDIADOR y se refirió a su carrera: “Se fueron dando las cosas y me recibí de abogado en el 2018”.

“La abogacía es una carrera y una profesión que puede seguir adelante alguien que le gusta. La sociedad nos tiene mal visto, pero cuando hay problemas acuden a nosotros. Puedo ver que la carrera la tratan de profesionalizar”, señaló.

Por su parte, Insaurralde sostuvo: “Estoy en la especialidad de familia, yo fui juez de paz en Chaco, ahí vi muchos casos de familia, y me fue despertando el interés y me especialicé. Una vez que me recibí seguí ese camino”.

“Me he recibido y estudie siempre en instituciones públicas, no puedo más que dar agradecimiento y siempre voy a defenderla”, aseguró y agregó “hay muchos casos de violencia intrafamiliar y hacia menores, incremento en casos de incumplimiento por parte de los progenitores de la alimentación”.

“La violencia se está visibilizando más y se está acudiendo a la denuncia judicial y la ayuda en los organismos que tratan estas temáticas”, argumentó el letrado.

Caso de Antonio

Al finalizar, se refirió a la situación del vecino de Piedra Buena, Antonio Miranda, quien apostó unos pocos miles de pesos y ganó $100.000.000 en el casino de Río Gallegos y nunca le dieron el dinero.

Por su parte, el letrado adelantó que “Antonio llega mañana a Gallegos porque tiene que iniciar la demanda judicial contra el Casino, se cumplió un año del suceso. Se decidió iniciar la demanda judicial, tuvimos muchas idas y vueltas con el Casino, los ofrecimientos económicos no han cerrado por ningún lado”.

“Vamos a ir por los 100 millones de pesos, más los intereses, más el daño moral y físico que se le hizo. Si hay un arreglo judicial se dará dentro del marco de la justicia. Hay antecedentes, la justicia tardó en darle la razón, pero se han dado sentencias que fueron favorables”, completó.