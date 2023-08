Adrián Suárez: “Vamos a ir por la búsqueda de la intendencia”

A 48 horas de la presentación de los candidatos y las listas, el concejal Adrián Suárez confirmó a EL MEDIADOR que será candidatura a intendente de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena: “Vamos a ser candidato, estamos armando lista de concejales, vamos a ir por la búsqueda de la intendencia”.

“Después de 24 años a los Boldovic se les gana con el hartazgo de la gente, estamos haciendo un lema importante como hizo el gobernador electo Claudio Vidal en la provincia con la UCR, Encuentro Ciudadano, el ARI y el PRO. Y se le gana con el compromiso de la gente de querer cambiar esto”, añadió.

Por su parte, Suárez aseguró: “Queremos imitarlo a Vidal, estamos con él porque compartimos muchas cosas de lo que él plantea, nosotros queremos trabajar con honestidad y compromiso de trabajo. Nosotros tenemos posibilidad de que en el frente nuestro esté el próximo intendente”.

“Le hace falta dejar de robar, hay muchas obras que se pagaban y no se construían, hemos denunciado penalmente porque no han hecho, me imagino la cantidad de obras que se cobraron y no se han hecho”, manifestó.

Respecto a sus propuestas para la intendencia de Piedra Buena: “Tenemos muchas propuestas a mediano y a largo plazo porque no sabemos con qué municipio nos vamos a encontrar. Estamos convencidos de que la gente se hartó, muchos empleados municipales que tienen miedo de un cambio, nosotros contamos con un apoyo total de Claudio Vidal, y estoy llevando municipales en mi lista de concejales”.

Por último, se refirió al nuevo gobierno de Claudio Vidal que asumirá el próximo 10 de diciembre: “El triunfo de Vidal es un aire de esperanza, estoy hablando constantemente con él”.