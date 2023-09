Un periodista chileno expuso las irregularidades de quirófano de Aníbal Lotocki

En 2007 falleció Romina Vega, una joven de 21 años, en Posadas, Misiones. Ocurrió después de haberse sometido a una cirugía plástica practicada por Aníbal Lotocki, quien le prometió extraerle grasa de su abdomen para aplicarla en sus glúteos. En la causa penal que investigó esta muerte el cirujano resultó absuelto; sin embargo, esto lo impulsó a cambiar de aires y decidió mudarse a Chile en compañía de su novia de aquel momento, Pamela Sosa.

Dos años más tarde, tenía de clientela a buena parte de las mujeres de la farándula chilena: Sosa hacía las “relaciones públicas”, Lotocki operaba. El run run en torno a este médico que se puso de moda le hizo ruido Pancho Saavedra, un periodista que cubría espectáculos, y decidió investigar al escuchar cada vez con más frecuencia la palabra “metacril” relacionada a estas intervenciones estéticas. Entonces hizo una cámara oculta que desnudó las cuestionables metodologías del cirujano en un entorno para nada propicio para llevar adelante una intervención quirúrgica. Con la muerte de Silvina Luna ocurrida el pasado jueves 31, en Socios del Espectáculo (El Trece) se comunicaron con el periodista para recordar aquel caso.



“En un principio, como en todos lados, esto era una cosa estética que se empezó a poner de moda, pero nadie se estaba preguntando qué era lo que realmente este tipo le estaba poniendo a las personas. Y también pasó que el compuesto metacril, el metacrilato, al menos acá en Chile por el Instituto de Salud Pública no estaba aprobado para usarse en intervenciones. Ni en el rostro ni mucho menos en el cuerpo, ni en esas cantidades que él ponía”, comenzó contando Saavedra para aportar contexto.

“Para poder descubrir todo esto, yo le hablé como si fuera un paciente que me quería hacer una intervención y así registrar el lugar donde él ya había intervenido a muchísimas mujeres del espectáculo acá en Chile. Muchas fueron intervenidas, lamentablemente sin ninguna condición de salubridad, de higiene... Era el departamento de Pamela Sosa”, aportó como dato.

“En aquel momento, en todos los canales de televisión hablaban de las pompas, de los glúteos de las chicas de la farándula, pero nadie se preguntaba lo que podía llegar a pasar realmente... Entonces una cirujana plástica me dijo: ‘Oye, esto que todas las mujeres del espectáculo se lo quieren poner, ojo, porque eso nunca se ha utilizado para rellenar zonas tan grandes como los glúteos’”, recordó Saavedra acerca de qué fue lo que lo decidió ponerse a investigar.

A la vez, recordó que por aquel entonces “Pamela era una vedette que trabajó en un par de revistas aquí, cuando llegó con Lotocki. Ella se hace conocida por eso y también y por los escándalos. Estaba en las primeras planas de los programas”.

Para llevar adelante la cámara oculta, Saavedra le pidió un turno para hacerse una intervención. “Me pidió que se la abonara en dólares y en efectivo, que no podía quedar ninguna transacción hecha. 2000 dólares cobraba una intervención en la que le había pedido un poco de pantorrilla y un poco de glúteos”, recordó a continuación. Para registrar todo y llevar adelante la investigación, fue con tres cámaras ocultas que escondió entre los anteojos y los botones de una camisa.

“Él me dice: ‘Puedes acostarte en esta cama’. Y era en una pieza normal, estaba el colchón, había un perro que estaba saltando ahí entremedio. Después él agarra varias botellas de líquidos, de más de dos litros, y se va al baño a mezclar, empieza a mezclar. Eso me llama la atención porque no estaban las condiciones de higiene y además el metacril no viene en esas botellas”, prosiguió Saavedra con su relato. “¿Él ya te iba a operar en ese momento?”, le preguntó Rodrigo Lussich. “Sí, sí, claro. Cuando empiezo a registrar todas estas imágenes, me dice: ‘Acuéstate ahora, te voy a anestesiar un poco’. Y le digo: ‘Doctor, se me olvidó el dinero en el auto, quiero por favor ir’. Yo tenía programado en ese momento escapar, porque tampoco iba a dejar que me tocara, solo quería registrar”, agregó el periodista trasandino.

La difusión de la cámara oculta devino en un juicio cruzado: Saavedra acusaba a Lotocki por “ejercer ilegalmente la profesión de cirujano plástico”, mientras que el médico acusaba al periodista por la cámara oculta. Una mediación entre las partes disolvió los juicios, pero obligaron al médico a volver a la Argentina, ya que en Chile le aplicaron una especie de condena social y mediática. “A partir de esto, él tuvo una especie de ‘sanción mediática’ y mucha gente hizo marcha atrás para no intervenirse con este señor. Su ida fue muy mediática y la Justicia chilena, además, le impidió volver al país. Esto hizo que quedara muy claro el tema de las inyecciones de metacril y el daño que podría llegar a provocar”, contó Saavedra.

“Cuando pasan los años y uno ve las personas que han muerto, me van a tener que perdonar, pero uno tiene que poner el grito en el cielo y decir: ‘¿Por qué este tipo no está preso?’”, reflexionó Saavedra. Para cerrar, además, le tiró un dardo a Pamela Sosa. “Me llamó la atención que fuera a gritar a la casa de Lotocki después de la muerte de Silvina Luna. Yo creo que la gente se puede arrepentir de las cosas que pudo haber hecho en su momento, pero ella fue cómplice, ella estuvo al lado de él, ella hacía los contactos con las chicas. Y cuando le tocó enfrentarse conmigo, me denostó, me trató de ignorante, me hizo juicio. Ella le facilitaba el departamento. Díganme ustedes, ¿qué persona en su sano juicio le facilita su departamento a un cirujano plástico para que le haga intervenciones a personas sin que este sea un pabellón o una clínica o un lugar que tenga las condiciones?”, cerró el periodista.

