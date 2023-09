Miguel Piris es candidato a intendente de Río Gallegos. El reconocido enfermero de la ciudad capital quien, tiempo atrás, realizó una huelga de hambre y logró autoconvocar a un grupo de trabajadores. Ahora busca llegar a la jefatura comunal.

En este contexto, en estudios, Piris dialogó con EL MEDIADOR y destacó: “No tenía ganas de participar, me lo habían ofrecido, por cuestiones personales. Después cuando entré en esto en vista al resultado que tuvimos de los votos, me ofrecieron varias veces, lo pensé mucho y me decidí”.

“Vamos a invertir lo que se ha recaudado como experiencia en la lucha e invertirlo a la comunidad, la sociedad que se portó tan bien con nosotros”, puntualizó.

En otro eje, Piris advirtió: “Queremos que los vecinos tengan una participación democrática activa, para que estén dentro de las decisiones del municipio. El crecimiento tiene que ser rápido y sostenido, hay mucho que resolver como el tema de las cloacas, vertedero municipal, planta potabilizadora de agua, pavimentación y una serie de cosas que hacen al crecimiento de los barrios”.

Lista que lo acompaña

La lista está armada con gente que se desempeña en el área de salud con el objetivo de seguir creciendo desde ese lado en Río Gallegos, pero también a través de la legislatura local. El sublema se llama "Junto al pueblo", del frente "Por Santa Cruz", por lo que sumará votos en el espacio de Claudio Vidal.

Consultado por la lista que lo acompaña que son nombres vinculados a la salud: “Es un reconocimiento a la gente de salud, cuando nos ponemos a hablar vemos que en el hospital y en la atención de los pacientes se reflejan cómo están en la comunidad, estamos empapados de todos los temas de la ciudad, aunque estemos dentro de la salud. Nos consideramos capacitados para emprender cualquier proyecto”.

“La salud está muy politizada, todas las decisiones dependen de provincia, lo que queda a mano de la intendencia son los dispensarios que funciona bien. Muchas veces faltan especialistas que es una problemática de todas las provincias. Hay que traer especialistas médicos, y más enfermeros”, indicó.

“No hay que desmerecer el trabajo de ningún intendente, Pablo le dio un embellecimiento de la ciudad que atrae el turismo, los vecinos del microcentro que se sienten cómodos. Pero hay cuestiones pendientes, el tema del basural que contamina”, completó.