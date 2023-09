40 familias beneficiadas con la entrega de Decretos de Adjudicaciones a Arrendatarios de Tierras Fiscales

Con la presencia del intendente de la ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso, en instalaciones del edificio de la Secretaria de Planificación y Obras Públicas de la Municipalidad (Aconcagua N°1264) se realizó esta tarde el acto de entrega de Decretos de Adjudicaciones a Arrendatarios de Tierras Fiscales, a través del Programa Municipal PRIOT (Programa de Regularización Impositiva y de Ocupación de Tierras), que beneficia a vecinos que accedieron a tierras fiscales en carácter de arrendadores por ser extranjeros, y que ahora pueden avanzar hacia la titularidad de la tierra que poseen desde hace décadas.

Acompañando al jefe comunal se encontraban presentes el secretario de Hacienda del Municipio, Diego Robles; el diputado provincial Martín Chávez, y la Directora de Tierras Carla Lobos.

Asimismo, se encontraba presente el diputado por el Municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú; integrantes del gabinete comunal, e integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

Luego de un emotivo video que contó con el testimonio de los beneficiarios, tomó la palabra Carla Lobos, quien agradeció a vecinos y vecinas “por la espera, la paciencia y por tener perseverancia”.

Seguidamente, tomó la palabra el secretario de Hacienda, Diego Robles, quien señaló que “para nosotros este tipo de actos son los que creo que a la mayoría del equipo nos gustan hacer, porque para esto no se necesitó de una inversión extraordinaria, ni de hacer muchas gestiones que fueran cuasi imposibles. Acá lo que se necesitó fue tener un Intendente con una clara voluntad y vocación política de resolver los problemas de la ciudad, cosa que no pasaba desde hace treinta años, que es la cantidad de tiempo que pasó para que Río Gallegos vuelva a hacer lo que alguna vez fue”.

Luego, Robles añadió que “esa voluntad política implica un Estado que deje de darle la espalda a todos y se haga cargo de la situación, les dé una mano con todas sus herramientas para que todos puedan mejorar la calidad de vida, las suyas y de las futuras generaciones, que para eso nosotros somos funcionarios públicos. Entonces, por eso digo que estos son los actos que a nosotros realmente nos llenan y justifican y además que nos hacen ver que vamos por el camino correcto”.

También el secretario agradeció a la directora de Recaudaciones, Daniela Peralta, “y a todo el equipo”, que trabaja para seguir adelante con este programa.

“Conozco la realidad de cada lugar”

El intendente Pablo Grasso reflexionó: “Quiero que veamos el antes y el después de cada una de las tareas que vamos realizando en la ciudad. Quiero que recuerden dónde estábamos cuando asumimos nuestra gestión, que encima nos agarró al poco tiempo la pandemia y todos nosotros tuvimos que experimentar cosas nuevas y empezar a revalorizar lo humano, el poder encontrarnos y valorizar también poder tener este tipo de actos y reuniones en cada uno de los lugares”.

Luego el intendente cuestionó que actualmente se esté diciendo que no se está trabajando para los vecinos y vecinas de los barrios que no son céntricos. “¿Ustedes viven en el centro de la ciudad?”, preguntó el jefe comunal a los vecinos beneficiados, y obtuvo un “no” como respuesta. Luego continuó: “ahora dicen que todo lo que hacemos se hace para los que viven en el centro y que los barrios están abandonados, pero en realidad en los barrios hay que modificar una estructura histórica que fue teniendo la ciudad, pero eso no se hace solamente arreglando la calle o poniendo cloacas, nosotros ya tenemos los 257 km de cañería para poder cubrir el 100% de cloacas de la capital, sino también hay que resolver los problemas estructurales”, dijo.

“Esto no es un regalo, acá no se regala nada. Acá se dignifica el trabajo y el esfuerzo que hicieron durante muchos años para poder hacer cada vez mejor nuestra ciudad”, agregó.

“Nosotros continuaremos con este trabajo para seguir poniendo la ciudad cada vez mejor y más bella, pero también lo que queremos es brindarles las oportunidades que nunca han tenido durante tanto tiempo, que es que el Estado escuche y esté al servicio de todos y para que podamos entender que la política transformadora de la realidad es la que necesita nuestro vecino. Tenemos que trabajar en los problemas que históricamente se tuvieron y que nunca nadie se animó a poder resolverlos”, enfatizó.

Finalmente, el intendente declaró: “Conozco la realidad de cada lugar, se lo que hay que hacer en cada barrio, y sé que lo que necesitamos es poder hacerlo juntos para que Río Gallegos de una vez por todas deje ser de algunos y pueda ser de todos los que la hicieron grande y hermosa”, cerró.