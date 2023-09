Ángel Di María, tras la victoria ante Bolivia: “Hicimos un partido perfecto”

El delantero de la Selección argentina Ángel Di María afirmó que hicieron “un partido perfecto” en la victoria 3-0 sobre Bolivia en el estadio Hernando Siles por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además se refirió a la altura de La Paz, a la capitanía y al aplauso de los rivales.

El delantero del Benfica habló tras la goleada ante el equipo de Gustavo Costas y sostuvo: "Hicimos un partido perfecto, no cometimos errores. Trabajamos como lo teníamos que hacer y como lo habíamos preparado. Cada vez que llegamos pudimos convertir y eso es importante".

En cuanto al fenómeno de la altura de La Paz, el “Fideo” le bajó el precio y afirmó: "La altura se siente un poco pero yo digo que es psicológico. Logramos el triunfo y no le hicieron goles al Dibu".

Lionel Messi no estuvo entre los convocados para jugar ante Bolivia y, debido a ello, Ángel Di María fue el capitán de la Selección argentina en la tarde paceña. Sobre su capitania declaró: "Es algo muy lindo para mí, pero el otro día cuando me la entregó Leo, el mejor del mundo, fue único. Él intentó jugar hasta el último día pero estaba con una molestia y fue mejor no arriesgar".

Por último, quién anotó el segundo gol en la final del mundo ante Francia, opinó sobre los aplausos del público boliviano: "Es muy lindo que nos aplaudan los hinchas rivales. Creo que es imposible que la gente de otros países no ame a la Argentina porque tiene al mejor del mundo y es inigualable".

Otro que hablo tras derrotar a Bolivia fue el autor del primer gol de la tarde, el mediocampista Enzo Fernández que habló sobre su primera vez en la altura: "La verdad que estuve un poco ahogado, se siente mucho, pero me adapté bastante bien. El grupo había dicho que iba a ser un partido difícil, pero me sentí muy bien".

El jugador del Chelsea concluyó refiriéndose a lo que significa defender la camiseta de la Selección argentina: "Representar la camiseta de Selección es lo mejor del mundo y siempre vamos a ir por más. Estoy agradecido a mis compañeros y al cuerpo técnico. Donde vamos se siente mucho el apoyo de la gente y estamos agradecidos por todo el cariño que nos dan".

