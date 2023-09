Bullrich reveló por qué no repudió el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

Tras haberse cumplido un año del intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reveló el motivo por el cual no manifestó su rechazo al episodio, y sostuvo que "estaba por hacer un repudio" cuando escuchó al mandatario Alberto Fernández acusar a la oposición de instigar el ataque.

"Yo estaba por hacer un repudio y Alberto Fernández salió diciendo que éramos nosotros. Cuando escuché al Presidente diciendo ´esto es producto de la oposición´, bueno, si ellos ya tienen el atentado, el enemigo y el culpable, bueno, yo no me ofendo", planteó Bullrich en una entrevista radial.

Y continuó: "Sucedió algo grave y ellos mismos construyeron a quién era el enemigo. Hoy a mí me hacen un video diciendo que soy la responsable".

La postulante presidencial argumentó así su silencio sobre el episodio y señaló que "si te ponen en el lugar de haber cometido un atentado, qué repudio vas a hacer con alguien que te acusa a la media hora de suceder eso y te acusa de ser el responsable".

"La condena o no la condena, es una decisión que yo considero que a mí nadie me pude obligar a decir lo que yo pienso o no pienso decir. Me pareció que hubo una condena de Juntos por el Cambio y punto", remarcó Bullrich.





FUENTE: INTERNACIONALES