El Papa y su visita a la Argentina: "No irá a un lugar donde las autoridades desprecien su presencia"

Víctor Manuel "Tucho" Fernández, el cardenal designado al frente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, puso en duda la llegada de la visita del papa Francisco al país, tras los ataques verbales del candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.

"Seguramente el Papa no irá a un lugar donde no le inviten, donde puedan usar (o complicar) su visita para conveniencias políticas o donde las autoridades desprecien su presencia", advirtió en una entrevista con el sitio español Religión Digital, donde además aseguró que las críticas que llegaron tras su designación hace un mes estaban dirigidas al Sumo Pontífice.

En marzo, Bergoglio pronosticó que viajaría a Argentina, no obstante aclaró que todo dependería de la "coyuntura sociopolítica" y al mismo tiempo, que su visita "no sea usada ni para un lado ni para el otro" de la grieta.

El Papa explicó en ese entonces: "Podría pasar. Después de una elección ciertamente que sí. Por eso en tiempo electoral no se hacen viajes en los países, para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo. Yo quiero ir a Argentina. Quien. Pero...".

En varios programas de radio y televisión, el candidato presidencial de La Libertad Avanza acusó al Papa de "comunista", "encarnar al maligno", y ser "un imbécil que defiende la justicia social que es una aberración". Por este motivo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, cuestionó al dirigente libertario por sus declaraciones contra el papa Francisco, al considerar que se trata de "insultos irreproducibles y con falsedades".

"Tucho" que comenzó su labor el pasado 11 de septiembre, afirmó que "en el Vaticano y hasta ahora he encontrado dos actitudes diferentes: cariño o respeto. No está mal por ahora". Por otra parte, admitió que su nombramiento provocó una oleada de ataques. Según él, "previsibles" y "en parte dirigidos a Francisco" por una ultraderecha que olvida el mandamiento que pide "no levantar falso testimonio ni mentir".

Fernández analizó que tras su designación, "por un lado, están los ataques que vienen de sectores tradicionalistas, que me consideran peligroso para la doctrina, pero en este caso no se trata solamente de una cuestión de doctrina sino también de poder en la Iglesia. Estos son los ataques más numerosos, que continúan, aunque tengo la impresión de que ya se vuelve aburrido hablar de mí".

"Por otro lado, menos frecuentes, están los ataques que vienen de una izquierda extrema, que no se deja cautivar por Francisco porque considera que todos somos la misma basura, y no se cuida de decir cosas sin demasiado fundamento. Pero ocurre que algunos sectores tradicionalistas, precisamente porque entran en una lucha de poder, hacen uso de todo, venga de donde venga, en el intento de denigrar", afirmó.

El Padre Pepe confirmó que ningún cura villero se reunirá con Milei

El Padre Pepe confirmó que ningún cura villero se reunirá con el candidato presidencial Javier Milei, tras las críticas contra el papa Francisco. El sacerdote, integrante del equipo de Curas de villas y barrios populares porteños y bonaerenses, sostuvo que "ninguno" de los curas del movimiento mantendrán un encuentro con lider libertario mientras mantenga sus dichos contra el Sumo Pontífice.

"Ninguno de los curas de la villa se va a juntar con Milei si dice que el Papa es amigo de la dictadura", afirmó el sacerdote, que en los últimos días mantuvo distintas reuniones con los candidatos más votados en las PASO: el ministro de Economía, Sergio Massa, postulante de Unión por la Patria (UxP), y Patricia Bullrich, la aspirante de Juntos por el Cambio (JxC).

A su vez, aseguró en diálogo con FM Milenium no saber ”si Milei está en sus cabales, si tiene una ideología o un problema psicológico”.

Di Paola comentó además que en los barrios populares "hay gente que pensó que con Milei iba a cobrar en dólares la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, en referencia a la propuesta del libertario de dolarizar la economía.

También remarcó que esa porción del electorado votó a favor de su postura por "bronca y desconocimiento absoluto".

Di Paola fue uno de los curas de los barrios populares que participó el pasado 5 de septiembre de una misa en desagravio al Papa, organizada para rechazar las "injurias, mentiras e insultos" que en los últimos años el candidato libertario le dedicó al Sumo Pontífice por medio de las redes sociales y en la prensa.

FUENTE: C5N NOTICIAS