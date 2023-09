Tomás Holder sufrió un ataque de pánico en el Bailando 2023 y lo atendieron de urgencia

El influencer Tomás Holder sufrió un ataque de pánico y se descompensó este miércoles en el Bailando 2023, luego que le dijeron que tenía que dejar el programa, donde era uno de los sentenciados de la noche.

“¡Se descompuso Holder!”, advirtió Moria Casán. Ante esto, la bailarina del joven, Agostina Caute, comentó que estaba mareado.

Entonces, las cámaras captaron al ex participante de Gran Hermano en un estacionamiento, mientras estaba agachado y, luego, recibiendo asistencia de una bombera.

Fue el productor Federico Hoppe, quien le indicó a Tinelli que había sufrido un ataque de pánico. El conductor señaló: “Algún tema de salud debe tener, porque ayer también le bajó la presión. El lunes también estaba medio raro. Ya van tres días que está así”.

Cuando arribó una ambulancia, el presentador se acercó al lugar en el que estaba Holder, quien estaba atravesado por un intenso llanto, y le dijo algo al oído.

“Es raro todo el tema mental y los ataques de pánico. Me da mucha pena, me da ganas de llorar con él, y esa angustia, y escucharlo decir ‘no quiero sufrir más’...”, reflexionó Tinelli.

“Ahora estaba respirando profundamente y más calmo, pero me dio mucha pena, como si hubiera estado durmiendo a mi hijo que estaba llorando en la cama. Ojalá que se mejore. Me parece un pibe de primera, siempre ha sido muy respetuoso, muy cariñoso con nosotros, y me da mucha pena que esté pasando esta situación espantosa. Me dan ganas de abrazarlo y quedarme con él”, finalizó.

Qué dijo Tomás Holder tras el ataque de pánico en el Bailando 2023

“Estoy luchando con ataques de pánico. Estoy dando lo mejor de mí, a veces no me sale. A veces me matan por algo que no soy. No soy mal pibe. Quiero hacer las cosas bien y a veces no me sale, no sé bailar”, dijo Holder al regresar al estudio.

Y cerró: “Estoy yendo al psicólogo para poder evitar todo esto. No quiero dar este papel, estoy para más”.

FUENTE: CIUDAD MAGAZINE