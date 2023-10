Todo lo que tenés que saber sobre el refuerzo de $47.000 para trabajadores informales

El Gobierno oficializó el pago de un nuevo refuerzo de $47.000 con el objetivo de recomponer el bolsillo de los trabajadores informales. El extra se pagará durante 2 meses en la cuenta bancaria de los beneficiarios y se estima que alcanzará a 3 millones de personas.

Quiénes pueden cobrar el refuerzo de $47.000 de ANSES

El bono está dirigido a trabajadores de entre 18 y 64 años de edad, que no cuenten con ingresos registrados ni ningún tipo de asistencia económica del Estado. El refuerzo se pagará en octubre y noviembre.

Requisitos para cobrar el "Nuevo IFE" de ANSES

Tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023).

Contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina.

No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajador de casas particulares.

No contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

No ser jubilado o pensionado.

No contar con cobertura de salud.

No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023.

No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Si tenés entre 18 y 24 años, y no tenés hijos a cargo o cónyuge, se evaluará tu grupo familiar. No debiendo, tus padres contar con ingresos iguales o superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Tampoco podrán poseer embarcaciones, aeronaves o haber declarado bienes personales.

Tener una cuenta bancaria a tu nombre. Sólo vas a poder recibir el refuerzo en una CBU válida, es decir, no vas a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU.

Cómo solicitar el refuerzo de $47.000 de ANSES, paso a paso

Se puede solicitar el Refuerzo para trabajadores informales durante todo octubre únicamente de forma virtual, todos los días de 14 a 24 hs.

Para inscribirte en el beneficio hay que seguir los siguientes pasos:

Tener una Clave de la Seguridad Social o crearla desde el computadora o celular.

Ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Elegir la opción Refuerzo para trabajadores informales.

Solicitar el refuerzo. La app te va a guiar hasta completar tu solicitud. Vas a tener que ingresar una CBU a tu nombre donde querés recibir el refuerzo.

Si tu refuerzo fue aprobado, vas a poder conocer tu fecha de cobro en anses.gob.ar. El calendario de pagos comenzará a partir del 9 de noviembre.

FUENTE: Ámbito.