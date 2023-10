Santiago Gómez: “Voy a exigir que nuestros jóvenes tengan oportunidades”

En una entrevista radial, Santiago Gómez explicó los puntos más importantes de su plataforma en su candidatura como intendente de Río Gallegos y sintetizó que es “necesario el trabajo y la gestión para que la ciudad crezca ordenadamente con planificación. Es la única forma de conseguirlo”.

El candidato recordó su experiencia electoral en 2019, cuando “propusimos cambiar el eje de Río Gallegos y trajimos una persona que trabaja en el desarrollo de las ciudades”. “Había -continuó- que pensar en lo comercial y en el turismo. Sino no íbamos a poder generar los fondos para que se hagan obras. Entre eso, hay obras que esta gestión ha hecho. A la gente le digo que si yo no gano la elección peleen por la Agencia de Deportes, por el Ente Mixto de Desarrollo Turístico”.

En relación al deporte, Gómez expresó que “cuando hablo de la Agencia de Deportes no es porque yo lo inventé, sino porque hay antecedentes de que funciona bien y que ha sido efectivo” y enfatizó en que “necesitamos ese cambio de visión”. “Yo quiero que mis propuestas queden, si es que no gano. Que se puedan hacer. Soy candidato porque intento cambiar un montón de cuestiones que no han avanzado. No lo hago por algo personal, sino por lo colectivo”, señaló en radio Nuevo Día Santi.

Sobre su propuesta en salud, indicó que “proponemos algo que no es fácil, que es hacer un Hospital Municipal Materno Infantil. Hay cosas a las que la gente no le da tanta importancia porque nos han metido en la cabeza que no se pueden lograr los grandes proyectos. Las obras se gestionan. Se logran trabajando y gestionando. Hablé con muchísima gente vinculada al sector y todos tienen una mirada positiva para concretarlo”.

El empresario contó que dialogó con vecinos durante estos días y que pudo explicar el desarrollo económico necesario para la ciudad. “El otro día hablábamos con unos chicos que son del barrio San Benito y me decían: están buenísimas tus propuestas, pero queremos más asfalto. Y les dije que tenían razón, pero había que pensarlo de la siguiente manera: hace muchos años el San Benito crece y no se hicieron obras. Eso es porque Río Gallegos no generó autonomía, ni tuvo los fondos para hacer esas obras. O esperás que el Gobierno Nacional o Provincial te ponga la plata para hacerlas, o lo generás vos. Y eso lo hacés potenciando la ciudad. Que a la gente le de gusto venir. Nos dijeron que teníamos razón porque si no nos quedamos esperando que las cosas lleguen y no las buscamos”.

“Un Hospital Municipal va a hacer que la gente se venga a atender. Con una Agencia de Deportes se podrán hacer muchos eventos deportivos. Eso hace que la ciudad tenga más fondos, no es que llegan por arte de magia. Si vos ponés un comercio y te va bien, vas a pagar impuestos. Al turismo hay que mirarlo desde varios ángulos. No es solamente aprovechar los recursos naturales. Es eso, pero también tener una buena oferta gastronómica, deportiva, cultural y lugares para ir a visitar, para disfrutar”, añadió.

Por último, Gómez dijo que el contraste entre sectores en Río Gallegos “existe hace mucho tiempo y está relacionado a la falta de planificación. En vez de tener un crecimiento ordenado, se planificó en función de favores políticos” y afirmó que “los riogalleguenses tienen hoy muy pocas oportunidades. Como intendente voy a exigir que los jóvenes de nuestra ciudad tengan chances. Las empresas mineras traen gente de otras provincias y acá tenemos gente calificada que está buscando trabajo hace tiempo. Esto se tiene que revertir”.