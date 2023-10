Polke: "La propuesta electoral de Milei es inviable y demostró su falta de convicciones"

Desde la Federación Económica de Santa Cruz, que nuclea al sector productivo, comercial y pyme de la provincia, dejaron en claro que la propuesta del candidato de La Libertad Avanza no se condice con las politicas que necesita el sector.

Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, habló del panorama político-electoral en el que se encuentra nuestro país de cara al balotaje presidencial que dirimirá la conducción de la República Argentina durante los próximos 4 años, el cual definirán Javier Milei y Sergio Massa, ante el cual, desde la entidad que nuclea al sector comercial y pyme sentaron postura al respecto.

En ese sentido, Polke señaló: “Los que representamos a los sectores productivos no tenemos dudas de que la propuesta electoral de Milei, que implica dolarizar la económica es inviable en un país como la Argentina que tiene una fuerte impronta industrial a través de las miles de pymes que día a día contribuyen generando riqueza y empleo. Dolarizar implica adoptar el dólar como moneda de curso legal, y de aplicarse generaría en primera instancia una devaluación generalizada mucho más grave de la que se está padeciendo, que reduciría significativamente los salarios reales y otros ingresos fijos, con la diferencia que no se podrían ajustar los salarios vía paritarias.”

En ese mismo sentido, el referente del sector resaltó: “Siempre defendí un modelo de país productivista, con desarrollo de la industria nacional, con mirada federal, con defensa de los intereses de los santacruceños sobre todas las cosas y con un estado presente allí donde el sector privado no llega, esas son mis convicciones como dirigente gremial empresario” y agregó: “Uno puede discutir modelos de país, pero lo que no se puede discutir ni defender, es como quedó demostrada la falta de convicciones de Milei, que hasta hace unos días acusaba a la candidata Patricia Bullrich de “tira bombas” y de “ser parte de la casta”, hoy en su desesperación por unos votos, la convoca para una alianza política y a mi entender no todo vale para ganar una elección.”

Desde la Federación Económica de Santa Cruz destacaron el llamado a la unidad nacional como motor de impulso para el despegue de la economía y nuestras comunidades, como así también las políticas que impulsan el fortalecimiento y crecimiento de las industrias de nuestro país.