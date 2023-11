Javier Milei advirtió al macrismo: “No se negocia ningún punto de mi política económica”

El candidato presidencial Javier Milei participó hoy de una sesión especial en el Congreso, donde confirmó su presencia en el balotaje del próximo 19 de noviembre, y lanzó una advertencia el macrismo al sostener como propuestas de La Libertad Avanza la dolarización y la eliminación del Banco Central: “No se negocia ningún punto de mi política económica”, indicó.

En este sentido, el libertario aseguró que mantiene “un 90% de coincidencias” con el expresidente Mauricio Macri, con quien selló un pacto político de cara a la segunda vuelta electoral con el objetivo de derrotar al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, pero reconoció que las principales diferencias entre ambos están en el área de la economía.

“La eliminación del Banco Central es una política de Estado que es parte fundacional de nuestra visión; no se negocia bajo ningún punto de vista”, indicó Milei minutos antes de ingresar al Congreso. Y agregó: “(Con Macri) tenemos diferencias, por eso hemos ido en estructuras distintas; ellos me brindaron apoyo incondicional, pero obviamente no estamos del todo de acuerdo, como en la eliminación del Banco Central”.

Por otro lado, y consultado en C5N por las declaraciones a favor de un mercado de órganos de Diana Mondino, señalada como eventual Canciller en un gobierno libertario, el economista sostuvo que ese tipo de propuesta “no forma parte” de su agenda ni en la plataforma de campaña.

Esta declaración de Mondino, ayer, provocó un fuerte cruce en las redes sociales entre Milei y Massa. El debate comenzó a partir de un mensaje que publicó el actual ministro de Economía en su cuenta de X, en el que compartió el video de una declaración de la diputada electa: “Si vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos, a lo mejor, hay alguien en esta punta (de la sala) que sí es compatible con vos o con otro”, explicaba al periodista Luis Novaresio.

“Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio”, comentó el referente del oficialismo. Inmediatamente, el propio Milei le contestó a su rival: “Sergio Massa, lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios, hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más”, escribió.

Mondino es una de las cuatro voceras que designó La Libertad Avanza luego de la derrota en las elecciones nacionales, junto con el propio candidato presidencial, su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, y Guillermo Francos, que se haría cargo del Ministerio del Interior en caso de que el economista llegue a la Presidencia.

Por otro lado, el próximo 12 de noviembre, ambos postulantes se medirán en el tercer -y último- debate presidencial, que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una semana antes de los comicios, con nuevas reglas que lo diferencian de los dos encuentros previos a los comicios generales.

Ayer, la Cámara Nacional Electoral difundió el reglamento que ya fue suscripto por los representantes de los candidatos. En un acto público, se sortearon los lugares en los atriles de cada postulante y el orden de exposición de los seis temas sobre los que expondrán en el encuentro.

El debate balotaje, según se indicó, será menos rígido en su estructura y no habrá pautas tan estrictas en el uso del tiempo. Cada candidato tendrá un minuto de presentación y dos minutos de cierre. Por sorteo, se determinó que Massa comenzará ese segmento al inicio y también será el primero en el bloque de cierre, por lo que el último en hablar será Milei.

Habrá seis ejes temáticos para exponer, con una duración de 12 minutos cada uno: Economía; Relaciones de Argentina con el mundo; Educación; Salud; Producción y Trabajo; Seguridad, y Derechos Humanos y Convivencia Democrática.