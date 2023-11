Espert afirmó que el préstamo que el FMI le dio a Macri "se usó para financiar la fuga de capitales"

El expresidente cuestionó a Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti por pedirle a Bullrich "que cambiara su discurso el domingo a la noche" y criticó "el ego" de la referente de la Coalición Cívica. Además, reveló: "Antonia me dice: 'Papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei'. Si ella me dice eso, para mí es palabra sagrada".