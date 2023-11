Tras meses sin concretar medidas de fuerza, este viernes 10 de noviembre ADOSAC lleva adelante una jornada de paro con una marcha a casa de Gobierno durante el mediodía. El reclamo, el mismo que provocó más de 60 días sin clases: aumento salarial.

Delfina Rivas, Secretaria Adjunta de ADOSAC filial Río Gallegos, quien en comunicación con EL MEDIADOR sostuvo: “Ayer tuvimos Congreso Provincial y se determina ir con una medida de fuerza para hoy y la semana que viene miércoles y jueves. Salió en el informe del Congreso que fue publicado”, manifestó.

“La gran consigna es el llamado a paritarias, hay que ver si existe la posibilidad de suspender la medida para la semana que viene. Nosotros hemos esperado ansiosos un llamado a paritaria, se ha pedido por nota y en forma personal, el Consejo ha hecho oídos sordos a la solicitud y esto agrava la situación de lo que pasa en las escuelas”.

“Hay muchas escuelas que no tienen clases por el mal estado en que están, el Consejo no está pagando a las empresas que reparan las instituciones, hacen el relevamiento pero no las arreglan”, precisó Rivas.

Asimismo, expresó: “No es solo lo salarial, en paritaria no solo se arregla un salario, este Consejo está en retirada, no les importa lo que pasa”.

Por otro lado, se refirió a la comunicación con el gobernador electo, Claudio Vidal: “Esperamos que cumpla con todas las promesas que ha hecho, estamos con muchas expectativas con el nuevo gobierno, estamos esperando su convocatoria, porque dijo que se iba a reunir con distintos sectores. Ayer dijo que nos va a llamar en estos días”.

“Uno de los logros que tuvimos es la cláusula gatillo hasta diciembre, mientras haya inflación”, aseguró Rivas.

En otra línea, habló sobre otro de sus reclamos que es con el funcionamiento de la obra social: “Estamos poniendo en nuestros reclamos que funcione la obra social como corresponde, primero pedíamos la normalización, ahora la tenemos, pero no funciona como corresponde”.