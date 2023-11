La industria del cannabis medicinal crece a pasos agigantados en nuestro país. En los últimos días, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la comercialización de un aceite íntegramente público producido en Argentina, más específicamente en la Provincia de Jujuy y que en poco tiempo podría adquirirse en el resto del país.

En este contexto, Sandra Mansilla, Presidente de APROCAM, dialogó con EL MEDIADOR sobre este tema: “La ANMAT autorizo la distribución y comercialización del primer aceite de cannabis en el país. Con esta aprobación un usuario va a poder ir a cualquier farmacia del país con una receta médica”.

El aceite CBD10 que es de una empresa privada de Jujuy se comercializará en todo el país. Luego, aclaró: “Siempre festejando que el acceso a un producto de cannabis es necesario, pero tiene sus inconvenientes al momento de adquirirlo”.

“Hay muchas patologías que faltan ser investigadas, hay mucha gente que la pasa mal y vemos que los resultados, ayuda tanto a niños y a adultos, hay muchas patologías que no están contempladas porque no las consideran graves”, dijo.

Y continuó: “Está perfecto el acceso, puedo ir con una receta médica, en Santa Cruz no disponemos de profesionales que nos puedan indicar cannabis porque no tienen las capacitaciones adecuadas o no se animan a prescribirlo. No hay manera de hacer un seguimiento posterior. Hay uno en El Calafate, y después los médicos no recetas cannabis”.

“No es necesario que la persona tenga el Registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos (REPROCANN) para ir a comprar un aceite a la farmacia, solo la receta médica. No se indica si lo quiero transportar dentro del país, no deja de ser un producto con cannabis y me lo pueden quitar si no tengo permiso”, explicó Mansilla.

Por último, sostuvo: "Con Bahía Blanca estamos tratando de traer capacitación para los profesionales de salud que quieran iniciarse con esto, y tener a nuestros profesionales acá que nos indiquen el cannabis y nos hagan el seguimiento, nos pidan información respecto al uso del mismo".

"El frasco de aceita va a estar rondando en los 9.600 pesos, por lo menos, antes del 2024 saldrá al mercado. Veremos el año que viene si está en el mercado a cuánto sube", cerró.