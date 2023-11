Riquelme apuntó fuerte contra Macri por las elecciones en Boca

a participación confirmada de Mauricio Macri en las elecciones del sábado 2 de diciembre en Boca fue como una bomba atómica y este viernes provocó la reacción de Juan Román Riquelme, en una entrevista radial en la cual por primera vez después de un buen tiempo volvió a hablar de política, ya metido de lleno en los comicios, apuntando contra el ex presidente del club sin mencionarlo ni una sola vez.

Riquelme todavía no confirmó si irá como presidente o vice, si estará nuevamente con Jorge Ameal o con el secretario general y dirigente de mayor confianza Ricardo Rosica. Pero su participación se descarta desde hace tiempo. Incluso tiene su agrupación Soy Bostero para ir por su cuenta, si así lo quisiera, sin depender de ninguna otra agrupación política como lo hizo en 2019, que formó parte de la de Ameal.

"Yo te doy una empresa con deudas y vos tenés un año y medio de pandemia y para ayudar al hincha un año no le cobrás abono y durante tres años, que son las cuatro Libertadores, no cobrás el adicional, y encima traés a todos estos jugadores y presentás el balance con 28 millones de dólares, te tengo que felicitar. Además sos el equipo que más título ganó en estos años y tenés 34 pibes que debutaron en Primera, yo te felicito", arrancó Román en Radio 10.

"El que se quiera presentar y es socio y tiene tiempo, que lo haga. Somos todos personas. Hasta el martes a la noche tenemos tiempo de dar la lista. ¿Sabés qué pasa? Es lo que pasa en nuestro país, si nuestro club está de maravilla... A mí no me interesa que me lo reconozcan, me interesa que los hinchas lo sepan. Por eso repito, nadie tiene tanto poder en este país, somos todas personas. Hay que respetar a todo el mundo. Yo estoy en un club, me lo das con deuda y después de cuatro años ponemos el balance para que todos los vean y da a favor... Somos un club de fútbol. Somos los que más ganamos, llegamos a la final de la Copa, ahora tenemos otra semi".



En las entrevistas anteriores, previas a la final de la Libertadores, Riquelme no había querido hablar de política, enfocado en el objetivo mayor que era conseguir la Séptima. Y el lunes cuando llamó a conferencia tras la derrota y la renuncia de Jorge Almirón, tampoco se tocó el tema. Aunque ya se imponía. En cambio, en esta charla con Jorge Rial fue todo enfocado en las elecciones. Justo después de la confirmación de Macri.



"Yo no me meto en lo que hagan los demás. Yo hago lo que corresponde. Después me decís qué va a pasar en las elecciones, para mí van a ser muy simples para los hinchas, nunca va a ser tan clara... Jamás. Perdón que sea repetitivo, si me de das un club con deudas y cuatro años después te muestro que ganamos títulos, llegamos a la final de Copa y encima tenemos plata... Van a ser elecciones simples: querés seguir siendo un club de fútbol o querés que usen el club para hacer política", explicó, haciendo una diferenciación muy clara entre su gestión y la de la oposición encabezada por Macri.



"Yo no fui a la universidad, pero tan bruto no soy. Algo mejor que los demás hicimos. Te vendían que Boca estaba una maravilla, pero había deudas. Cuando yo volví lo hice por los clubes y porque ustedes (los hinchas de River) vivieron los mejores cinco años de su vida. Ellos te ocultan todo, son perfeccionistas en eso. Cuando yo dije hora de volver es porque River vivió los mejores años de su vida".



"¿Les molestia que digas que nunca fuiste empleado de ellos?", le preguntó Rial, evidentemente por la relación conflictiva que tuvieron siempre Riquelme y Macri, con el Topo Gigio como símbolo de esa disputada por el salario. "No ser empleado de nadie es lo más grande que te puede pasaren la vida. No deber y no ser empleado... Eso es perfecto. Soy un afortunado. Vivo de una sola manera. Al que quiero, quiero; al que no, no. Es maravilloso ser libre. Yo voy a ser siempre igual: sincero, honesto, el vicio de tomar mate y comer asado a mucha gente le molesta. No soy empleado de nadie".

Fuente: Olé