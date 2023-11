Juan Carlos Batarev, ex diputado provincial y referente del Partido Justicialista en la provincia de Santa Cruz, dialogó con EL MEDIADOR sobre diversos temas a tres días del balotaje que será el domingo 19 de noviembre.

Primeramente, habló sobre la marcha que tuvo lugar este miércoles en Río Turbio en apoyo al candidato Sergio Massa. “Fue muy lindo acompañar a todos los sindicatos, Daniel (Peralta), estuvimos presentes en la marcha. Los que trabajamos con Sergio hace muchos años sabemos que es muy importante, él se ha expresado en la continuidad de la mina que es lo que se busca hace muchos años. Nos encantó estar en la movilización con los compañeros y sindicatos”.

“Lo que se podía charlar con los compañeros es que están preocupados, pero esperanzados con que gane Sergio. Están preocupados porque cada vez que hay un gobierno neoliberal la cuenca se cierra”, expresó.

Posteriormente, expresó: “Sé de la paciencia que tiene Massa y el diálogo con todos. Va a ser la forma de cerrar las diferencias que hay en la sociedad en la Argentina”.

“La diferencia que hay entre un proyecto y el otro, Sergio pregona unidad nacional, industria argentina, continuar con las empresas públicas en manos del Estado para desarrollar, el otro habla de sacar la coparticipación, cerrar el Banco Central, cerrar la mina. Les pido a la gente que nos acompañe, ya es la hora de Sergio Massa, tenemos la posibilidad de tener un presidente joven y con ganas de hacer las cosas bien”, aseveró.

Críticas a Leguizamón

Batarev se refirió a los dichos del vicegobernador electo, Fabián Leguizamón, sobre su decisión de votar a Milei el próximo domingo, a lo que aseveró "lo digo con respeto, no se puede decir que votar a Sergio Massa es pegarse un tiro en los pies. Lo cierto es que Milei va a privatizar, no vamos a tener más coparticipación federal, y esto lo dice un Vicegobernador electo. Es un tibio porque siendo radical, a mí me tocan a Perón y me vuelvo loco y Milei apuntó contra Alfonsín y encima lo vota. Son demasiado tibios cuando la democracia está en juego”.

"O el odio no te deja pensar bien o también puede ser que no te interesa el futuro de la provincia" dijo Batarev, que agregó "Leguizamón debería ir a la cuenca y explicarle a los mineros si se cierra YCRT, porqué acompañó con su voto esto" detalló.

“Ha habido muchos errores por parte de quienes han gobernado, y creo que no se tomó la verdadera dimensión en Argentina. Ahora con Sergio Massa como ministro se visibilizó de recuperar los salarios, visitar las fábricas, estar en la calle”, aseveró Batarev.

“Cristina (Fernández) seguirá en política, me imagino que como buena peronista va a apoyar, espero que no pase como sucedió con Alberto Fernández. Confió en que va a primar la madurez, no se puede seguir tirando de la soga. Massa se puso la campaña al hombro solo, nosotros vamos a estar para acompañarlo”, cerró.