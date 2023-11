Daniel Peralta, Interventor YCRT, dialogó con EL MEDIADOR sobre la marcha en defensa de los pueblos de la cuenca. En primera línea, expresó: “Partió de la base de una movilización que pedían los compañeros de la empresa para manifestar su deseo y hacer pública su voluntad al apoyo a nuestro candidato Sergio Massa, el domingo esperamos tener acá una buena elección. Tanto enturbio como en 28, los compañeros querían poner en valor este último tramo antes de la veda”.

“Fue una movilización importante, los mineros no acostumbran a movilizarse, salvo en una lucha por su trabajo. Acá lo hicieron caminando desde Mina 5 a la 240. Fue un acto de mucha emoción y acompañamiento”, comentó.

Por consiguiente, se refirió a lo que fue la movilización: “El protagonismo lo tuvieron los trabajadores porque ellos tienen en sus manos el futuro de nuestra empresa madre, sin empresa no hay pueblos. La verdad es que sólo Massa nos garantiza un presente y futuro de crecimiento, una visión esperanzadora, lo otro es la nada, privatizar, desguazar, eliminar sectores de trabajo, ya lo vivimos”.

“La gente tiene muy en claro cómo votar acá, anoche envié las fotos con un mensaje a Sergio, me agradeció, a los trabajadores y el acompañamiento del pueblo”, detalló.

Y continuó: “Los mineros quieren votar ahora, ha tenido etapas muy difíciles, están cansados de que cada interrupción del proceso se convierta en peligro de sus fuentes de trabajo, son más de 2100 familias que quieren votar ya. Terminar con esta incertidumbre, esos mensajes malos que se dan”.

"No es tiempo de ser neutrales" el mensaje a Vidal

“En la Cuenca ha caído muy mal ese llamado a votar en blanco, porque la gente entiende que no es tiempo de ser neutrales: o votás a Massa o a Milei. Si gana Milei, háganse cargo de lo que se viene: no solo por el futuro de la empresa, sino también por el futuro de la provincia de Santa Cruz” agregó el interventor, haciendo alusión de forma indirecta al comunicado difundido por el espacio Por Santa Cruz, que lidera el gobernador electo, Claudio Vidal.

Seguidamente, el interventor de YCRT, consideró: “Esto no es una cuestión de una foto, acá hay que jugar fuerte para un proyecto nacional. Lo de Milei es la nada y un salto al vacío. Quién va a pagar las jubilaciones, qué va a pasar con la Caja de Previsión y el futuro de las jubilaciones, qué va a pasar con los salarios de los estatales, con las economías regionales, con YPF. Con Massa se va a poder discutir, propone una agenda de unidad nacional, propone un trabajo conjunto con los gobernadores. A Milei no lo escuché nunca hablar de Santa Cruz, de qué va a hacer con los trabajadores del petróleo o los mineros del carbón. Lo único que ha dicho es que quiere cerrar todo"

Cabe señalar que, días atrás, Fabián Leguizamón, Vicegobernador electo de Santa Cruz, aseguró que iba a votar a Javier Milei porque "votar a Massa es como pegarse un tiro en los pies". Tomando sus propias palabras, Peralta aseguró “Votar a Milei es pegarse un tiro en la cabeza, no en el pie. Un tiro en la cabeza te liquida. Leguizamón me parece un hombre de la política, pero acá no comparto nada”.

Recordándole su raíz radical, agregó "lo detestó a Alfonsín. Dijo que los radicales eran todos unos traidores y tibios. Y así y todo lo va a votar. Parece que nos olvidamos de lo que pasó en la década del '90, que terminó con un país sin moneda, hasta que llegó Néstor Kirchner. Alguien que dice que admira a la Thatcher, que mató a argentinos, me pregunto ¿qué habrá pensado” profundizó Peralta.

“Quiero que alguien me diga qué va a pasar con la provincia. Nunca lo escuché hablar a Milei de la cuenca madura, qué va a pasar con las jubilaciones y la Caja de Previsión. Esto no es llamar al voto miedo, es analizar la realidad” reflexionó, el ex gobernador de nuestra provincia.

“Milei es un fenómeno que aparece de la nada. Y de la nada, se convierte en candidato presidencial. Habrán responsabilidades compartidas, la política tiene que dejar de ser una mala palabra”, analizó.

Seguidamente, contó que dialogó con el candidato presidencial, Sergio Massa, y aseveró: “Massa está muy tranquilo y está convencido que el camino es este: un acuerdo amplio que involucre a muchos sectores. Sabe cuáles son las prioridades. Lo veo sereno, tranquilo, y con muchos proyectos factibles de llevar adelante”.

“Yo voy a jurar como diputado provincial el 10 de diciembre. Después, hay muchas alternativas que se pueden evaluar”, adelantó Daniel Peralta, sobre su futuro político.

Tras la certificación de la Secretaría de Medio Ambiente, destacó: “Ahora, viene la etapa de poner en valor a nuestra mega (usina), hacer valer la potencia de nuestra central. Massa garantiza el desarrollo del segundo módulo, tenemos muchas expectativas para adelante. Después, vienen las inversiones en (Punta) Loyola y en el puerto, si Sergio Massa es electo presidente”, cerró.