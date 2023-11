La veda electoral por las últimas elecciones comenzó el viernes a las 8, y se extiende por todo el fin de semana. Durante ese tiempo, hay una serie de actividades que están prohibidas, y quienes no lo cumplan serán multados en la previa del balotaje presidencial.

Algunas de estas prohibiciones se extienden durante toda la veda, mientras que otras comenzaron este domingo a la par de la apertura de la votación y otras se levantan en el momento mismo en que cierra el horario para votar.

Elecciones 2023: ¿Cuándo termina la veda electoral?

Desde su comienzo el viernes, la veda se extenderá hasta el domingo 19 a las 21, tres horas horas después de la finalización de los comicios.

Respecto de la venta de alcohol, una de las prohibiciones durante la veda, se estableció que comience desde las 20 del día anterior -es decir, sábado 18-, hasta las 21 del domingo. A quien venda bebidas alcohólicas durante ese período le corresponde una pena de prisión de entre 15 días y seis meses.

Por otro lado, los ciudadanos que no respeten la veda podrán ser denunciados por violación al Código Electoral, y sancionados si la Justicia comprueba la falta. Las penas establecidas para aquellos que violan la veda dependen del incumplimiento en el que incurran.

Elecciones 2023: qué cosas no se pueden hacer durante la veda

Reuniones de electoras y electores o el depósito de armas en casas dentro de un radio de ochenta metros alrededor de los lugares de votación.

Los espectáculos, fiestas teatrales, actividades deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral.

El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.

Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

La portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos.

Realizar actos públicos de proselitismo.

Publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado.

Abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

Las últimas novedades de las elecciones 2023 en Argentina

La Cámara Nacional Electoral (CNE), uno de los entes organizadores de los comicios en todo el territorio, convocó de urgencia para este sábado a los apoderados de Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA), a pocas horas de las últimas elecciones, en el marco del balotaje presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, para "preservar convivencia democrática".

Tras denuncias de fraude y un clima de caos por el faltante de boletas por parte del espacio libertario, la CNE citó a Juan Manuel Olmos en representación del oficialismo y a Karina Milei, hermana del candidato presidencial, por parte de LLA.

Los camaristas Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas decidieron reunir a los apoderados de ambas fuerzas en un intento por garantizar la transparencia del acto eleccionario. En los últimos días, el propio Milei dejó entrever en declaraciones periodísticas sus dudas en torno al resultado de las generales, en las que se impuso Massa.

FUENTE: Ámbito.